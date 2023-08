Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları belediye önünde eylem yaptı!

ABB bünyesinde çalışan usta öğreticiler CHP'li Mansur Yavaş'ın 4 buçuk yıldır gasp ettiği haklarını alabilmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde eylem yaptı.ABB bünyesinde yıllardır hizmet veren ve yemek yol ücretleri dâhil 11 bin 500 TL maaşa çalışan usta öğreticiler Yavaş'a seslerini duyurabilmek için ABB önünde eylem yaptı. Yüzlerce mağdur usta öğretici daha insanca yaşayabilmek için ABB önünde yaptıkları basın açıklamasında haklarını istedi.Mağdur usta öğreticiler yaptıkları basın açıklamasında; “saat yani bir işçi gibi çalışmamıza rağmen ek ders ücretimiz 40 saat çalışma üzerinden hesaplanıyor. Ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararı gereği olan her 5 saat ek ders: 5+1 ek ders ücreti verilmesini kapsayan uygulamadan yararlanamıyoruz. Aramızda Lisans mezunu- yüksek Lisans olan hatta doktora yapan arkadaşlar olmasına rağmen çalıştığımız birimlerde teknik ve temizlik personeli olan arkadaştan daha düşük tek maaş alıyoruz. Aylık maaşımız yol yemek dahil olmasa neredeyse asgari ücretin altında kalıyor. Bizler de insan gibi yaşamak ve Başkan Mansur Yavaş'ın mesajlarından bahsi geçen belediye ailesine kendimizi tam olarak ait hissetmek istiyoruz.” dediler.Usta Öğretici İlknur Aytekin; “Özlük haklarımızı istiyoruz. Şu anda en düşük ücret statüsünde hizmet veriyoruz. 17 yıllık öğretmenim. 11 bin 500 TL maaş alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu 5+1 hakkının verilmesini istiyoruz” dedi.Halime Keskin; “Eşit işe eşit ücret istiyorum. Aynı masayı paylaştığım arkadaşım 30 bin TL maaş alırken ben 12 bin 500 TL maaş alıyorum. Bu benim zoruma gidiyor. Bugün en düşük memur maaşı 22 bin TL. Biz en azından bu maaşı almayı istiyoruz.” İfadelerini kullandı.Yıldız Aksoy; “Hiç birimiz eşit işe eşit maaş almıyoruz. Senelerdir ABB bünyesinde çalışıyorum. Ama en mağdur olan da biziz. Burada hizmet veren herkes lisans, yüksek lisans mezunu. Burada Mansur Yavaş'a sesimizi duyurmak istiyoruz. Haklarımızı almak istiyoruz” şeklinde konuştu.EYT'lilerin haklarını gasp etmesiyle gündemden düşmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın rehber ve usta öğretici personelin hakkını da gasp etti. Belediye bünyesinde halk eğitim merkezlerinde ve kurslarında usta öğreticilik görevi yapan bin 500'e yakın personel yol yemek dâhil 11 bin 500 TL maaş alırken, kendi görevleri dışında her türlü görevi yerine getirmek zorunda bırakılıyor. Ancak belediye iştirakine bağlı mesai arkadaşlarımıza yapılan maaş iyileştirmesi ile ilgili mesajlar çekiliyor. Büyükşehir Belediyesinde çalışan ek dersli Usta Öğreticiler olarak iş ve iş koli tanımımızın yapılmasını yasal mevzuatlara uyarak geçmiş haklarımız ile bir şirkete geçirilmeyi veya bizim için yeni bir şirket-k kurulmasını bekliyor ve gerçek anlamda Ankara Büyükşehir Belediyesi Ailesine sendikalı olmak istiyoruz." İfadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanımız en düşük memur maaş 22 bin TL olacak dedi. En azında bu rakamın bizlere verilmesini istiyoruz” dedi.Senelerdir ABB'de çalışıyoruz. Senelerdir en mağdur edilen kesim biziz. Birçoğumuz lisans-yüksek lisans mezunuyuz ama asgari ücretin altında çalışıyoruz. Eşit ücret eşit maaş hakkından yararlanamıyoruz” şeklinde konuştu.Basın açıklaması yapan usta öğreticileri ziyarete gelen ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal ise, “Arkadaşlarımızın sorunları bizim sorunumuzdur. Bu sorunu takip ediyoruz. Hem ABB nezdinde hem de başka platformlarda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İnşallah seçimi aldığımız zaman ek derslilerle ilgili ciddi bir çalışma yapacağız” diye konuştu.