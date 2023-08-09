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15 milyon kişi tehdit altında: Sebebini kimse bilmiyor bilim adamları endişeli

Alaska'da buzul ve karların oluşturduğu, "Jökuhlaup" olarak adlandırılan barajın patlaması ve Mendenhall Nehri'nin seviyesinin beklenmedik bir düzeye yükselmesiyle araştırmacılar, buzullardan kaynaklanan sellerin dünyada 15 milyon kişiyi tehdit edebileceğini söyledi.

Ekleme: 9.08.2023 - 16:13 Güncelleme: 9.08.2023 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
15 milyon kişi tehdit altında: Sebebini kimse bilmiyor bilim adamları endişeli
Kar ve buzulların oluşturduğu barajların patlaması, ABD'de çok bilinmiyor. Juneau'da, yağmur ve eriyen karlarla oluşan ve baraj vazifesi gören Mendenhall Buzulu'nun da bulunduğu havzanın yakınında sel meydana geldi.

Havzadan akan su, 2011'den bu yana aralıklarla sele neden oluyor. Alaska Güneydoğu Üniversitesi'nde çevre bilimi alanında profesör Eran Hood, normalde suyun daha yavaş ve günlerce aktığını ifade etti.

Öte yandan hafta sonu meydana gelen olay, suyun çok daha çabuk yükselmesi nedeniyle hayret verici olarak görülüyor. Hood, akıntının nehrin kaldırabileceğinin de ötesinde olduğunu vurguladı.

15 milyon kişi tehdit altında: Sebebini kimse bilmiyor bilim adamları endişeli

Hood, Mendenhall Nehri'nin zemininin daha gevşek buzul katmanlarından oluştuğunu ve bu nedenle aşınmasının daha kolay olduğunu belirterek, şiddetli yağmurların yağdığı bir döneme denk gelmesi durumunda selin daha da yıkıcı olabileceğini söyledi.

Buzul selleri 15 milyon kişiyi tehdit ediyor

15 milyon kişi tehdit altında: Sebebini kimse bilmiyor bilim adamları endişeli

Bilim insanları, iklim değişikliği, Mendenhall ve dünyadaki diğer buzulları eritirken, bunun seller ile bağlantısının karmaşık olduğunu dile getiriyor.

Calgary Üniversitesinden çevresel deprem bilimi uzmanı Celeste Labedz, zamanlama ve yoğunluğun değişkenlik göstermesinin, bu tür sellere hazırlanmayı zorlaştırdığını dile getirdi.

15 milyon kişi tehdit altında: Sebebini kimse bilmiyor bilim adamları endişeli

Nature Communications tarafından bu yıl yayımlanan çalışmaya göre, yalnızca Hindistan, Pakistan, Peru ve Çin'de insanların yarısı buzullardan kaynaklanabilecek sellerden dolayı risk altında.

Bu bağlamda araştırmacılar, buzulların neden olduğu sellerin dünyada 15 milyon kişiyi tehdit edebileceğine işaret ediyor.

15 milyon kişi tehdit altında: Sebebini kimse bilmiyor bilim adamları endişeli


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