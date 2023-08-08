AK Parti yol haritasını belirledi! Yerel seçim için 4 aşamalı plan

Milletvekillerinden il başkanlarına kadar partinin her kademesinde büyük değişime giden AK Parti, yerel seçimler için strateji toplantılarında yol haritasını belirliyor.Geçtiğimiz hafta şehir buluşmalarına start veren AK Parti teşkilatı, vatandaşın isteklerini birinci elden not alıyor.Sahadan gelen talep raporu Başkan Erdoğan'a sunuluyor. AK Parti, Edirne'den Kars'a kadar 922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzını tutuyor.İşte 4 adımda AK Parti'nin seçim stratejisi:Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek olan Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a teşekkür için Adıyaman'a gitmesi bekleniyor.2023 şehir buluşmaları kapsamında kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun şekilde sahaya indi. Bakanların il il yaptığı çalışma ziyaretleri hayata geçiriliyor.Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri kırsalda da yoğun bir çalışma yapıyor. Adeta bir köy taraması olarak hazırlanan çalışma kapsamında yaz ayları saha ayı olarak görülüyor.Deprem bölgesi için özel çalışma yapılacak. Konut teslimi hızlanacak, halkın ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyetler hızlanacak, sorunların çözümü doğrultusunda bütün talepler alınacak, sonuca bağlanacak.