  • USD: 26,97 - 27,01
  • EURO: 29,60 - 29,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti yol haritasını belirledi! Yerel seçim için 4 aşamalı plan

AK Parti, 7 Ekim'de yapılması beklenen büyük kongreye kadar yerel seçimlere hazırlık açısından 4 aşamalı planla yoluna devam edecek. İşte 4 adımda AK Parti'nin seçim stratejisi...

AK Parti yol haritasını belirledi! Yerel seçim için 4 aşamalı plan
Ekleme: 8.08.2023 - 08:47 Güncelleme: 8.08.2023 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
AK Parti yol haritasını belirledi! Yerel seçim için 4 aşamalı plan
Milletvekillerinden il başkanlarına kadar partinin her kademesinde büyük değişime giden AK Parti, yerel seçimler için strateji toplantılarında yol haritasını belirliyor.

Geçtiğimiz hafta şehir buluşmalarına start veren AK Parti teşkilatı, vatandaşın isteklerini birinci elden not alıyor.

Sahadan gelen talep raporu Başkan Erdoğan'a sunuluyor. AK Parti, Edirne'den Kars'a kadar 922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzını tutuyor.

AK Parti yol haritasını belirledi! Yerel seçim için 4 aşamalı plan

İşte 4 adımda AK Parti'nin seçim stratejisi:

1- TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek olan Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a teşekkür için Adıyaman'a gitmesi bekleniyor.

2- ŞEHİR BULUŞMALARI: 2023 şehir buluşmaları kapsamında kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun şekilde sahaya indi. Bakanların il il yaptığı çalışma ziyaretleri hayata geçiriliyor.

AK Parti yol haritasını belirledi! Yerel seçim için 4 aşamalı plan

3- SAHA TARAMASI: Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri kırsalda da yoğun bir çalışma yapıyor. Adeta bir köy taraması olarak hazırlanan çalışma kapsamında yaz ayları saha ayı olarak görülüyor.

4- DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI: Deprem bölgesi için özel çalışma yapılacak. Konut teslimi hızlanacak, halkın ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyetler hızlanacak, sorunların çözümü doğrultusunda bütün talepler alınacak, sonuca bağlanacak.
CHP Konak ilçe kongresinde kontenjan kavgası çıktı
Yunan basını Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisini yazdı: Geri adım yok...
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habersiz Tunceli'ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!
Barış Yarkadaş: Meral Akşener altıyı masayı tekmeleyecek
CHP'li Özlem Çerçioğlu yeni bir skandala daha imza attı! Belediye kasasından 192 milyon lira...
Suudi Arabistan ile yeni anlaşmalar imzalandı! Savunma sanayiimizin gözdeleri destan yazıyor
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
AK Parti yol haritasını belirledi! Yerel seçim için 4 aşamalı plan
Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı
Aytuğ Atıcı'dan CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Partiyi bu hale getiren zihniyetin toparlaması beklenemez
Ekrem İmamoğlu değişim için tura çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Toplumdan uzak olan…
Kocaeli'de Derince Limanı'nda patlama sesi
Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı hakkında ilk kez konuştu… Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Vefalı adamımdır!
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan Yavaş’a çok sert tepki
İZSU'nun ihmalkarlığı pahalıya patladı! Menemen'de yaz ortasında iki mahalleyi su bastı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB mesajı: Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz
CHP’de konuşma yasağı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekillere talimat: Fikrini söyleme… Her soruya cevap verme
CHP'de Sezgin Tanrıkulu da tarafını seçti! 'Seçmenimiz öfkeli' diyerek açıkladı
İBB'ye ait itfaiye aracının ihbara giderken motoru yandı
AK Parti'den yerel seçimde 4 aşamalı plan! Başkan Erdoğan il ziyaretlerini artıracak
Meteoroloji duyurdu! İstanbul dahil birçok kenti etkisi altına alacak

Meteoroloji duyurdu! İstanbul dahil birçok kenti etkisi altına alacak

Google, 5 milyar dolarlık davada mahkemeye çıkacak

Google, 5 milyar dolarlık davada mahkemeye çıkacak

İstanbul’da 'meteor düştü' iddiası: Görüntüler heyecana yol açtı

İstanbul’da 'meteor düştü' iddiası: Görüntüler heyecana yol açtı

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Musk duyurdu: 'Kafes dövüşünü' canlı yayınlayacak

Musk duyurdu: 'Kafes dövüşünü' canlı yayınlayacak

Rakamlar çok yüksek: Türkler Instagram'da aylık 21 saat vakit geçiriyor

Rakamlar çok yüksek: Türkler Instagram'da aylık 21 saat vakit geçiriyor