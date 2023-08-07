  • USD: 26,97 - 27,01
  • EURO: 29,60 - 29,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çamlıca Kulesi'ne ziyaretçi akını! Bakan Uraloğlu rakamları paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyaretçi akınına uğrayan özellikle yabancı turistlerin tercih etmeye başladığı Çamlıca Kulesiyle ilgili olarak “Uluslararası turistik cazibe merkezi olarak daha fazla önem kazanıyor. Yüzde 35’i yabancı turistlerden oluşan ziyaretçi sayısı 1 milyon 196 bine ulaştı” dedi.

Ekleme: 7.08.2023 - 12:27 Güncelleme: 7.08.2023 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
Çamlıca Kulesi'ne ziyaretçi akını! Bakan Uraloğlu rakamları paylaştıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un yeni silüetlerinden Çamlıca Kulesini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, kuleyi gezdi ziyaretçilerle sohbet etti. Türkiye'de eğitim gören ve Beşiktaş forması giymiş Endonezyalı öğrencilerle sohbet eden Bakan Uraloğlu, ilgi odağı haline gelen Çamlıca Kulesi'nin ziyaretçi durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

'Çamlıca Kulesi'nin ziyaretçi sayısı önceki yılın Ağustos sonu itibari ile 788 bin 241 kişi ziyaret etmişti. Çamlıca Kulemizin ziyaretçi sayısı giderek artıyor ve bir önceki yılın aynı ayına göre 407 bin 759 artış göstermiş durumda ve şuan 1 milyon 196 bine ulaştı. Uluslararası bir turistik cazibe merkezi olarak giderek daha fazla önem kazanıyor. Ziyaretçilerimizin yüzde 35'i yabancı turistlerimizden oluşuyor.'

369 metrelik uzunluğu, deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi, 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış olan Çamlıca Kulesi 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Şehrin siluetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunan Çamlıca Kulesi, İstanbulluların yanı sıra şehri ziyarete gelen yabancı turistlerin de ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Ziyaretçiler, benzersiz İstanbul manzarasına ek olarak çok boyutlu İstanbul filmi Seyyah 360 ve katılımcılarına ayın karanlık yüzeyine seyahat deneyimi yaşatan dijital temapark Hedef Ay ile kulede keyifli zaman geçirme imkanı buluyor. İnteraktif alanlar ve panoramik İstanbul manzarası ile son altı ayda Çamlıca Kulesi'nde turistlerin ortalama ziyaret süreleri ise 1-1.5 saate ulaşmış durumda.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor
Aytuğ Atıcı'dan CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Partiyi bu hale getiren zihniyetin toparlaması beklenemez
Ekrem İmamoğlu değişim için tura çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Toplumdan uzak olan…
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde hangi başlıklar var?
Kocaeli'de Derince Limanı'nda patlama sesi
Mustafa Sarıgül İBB Başkanlığı hakkında ilk kez konuştu… Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi: Vefalı adamımdır!
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan Yavaş’a çok sert tepki
İZSU'nun ihmalkarlığı pahalıya patladı! Menemen'de yaz ortasında iki mahalleyi su bastı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB mesajı: Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz
CHP’de konuşma yasağı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan vekillere talimat: Fikrini söyleme… Her soruya cevap verme
CHP'de Sezgin Tanrıkulu da tarafını seçti! 'Seçmenimiz öfkeli' diyerek açıkladı
İBB'ye ait itfaiye aracının ihbara giderken motoru yandı
AK Parti'den yerel seçimde 4 aşamalı plan! Başkan Erdoğan il ziyaretlerini artıracak
İşte İBB'nin hortum dosyası! İhaleler üzerinden dev vurgun: CHP'li İmamoğlu için soruşturma izni
Yunan'ın aklında tek soru: Türkiye'nin cephaneliğinde ne var? 4 füze sistemi ön plana çıktı
CHP kongresinde acı olay: Başkan adayı Faruk Özdemir seçimler sırasında kalbine yenik düştü
41 kişi görevinden istifa etmişti! Kurucu başkandan zehir zemberek sözler: Parti birkaç kişinin piyonu oldu
Kılıçdaroğlu'ndan CHP tabanına mesaj: Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur!
AK Parti'den İsveç'teki provokasyona sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Depremin vurduğu 11 ile 680 bin konut: Bir yılda hak sahiplerine teslim edilecek
Müjde! Bu hafta yağış geliyor

Müjde! Bu hafta yağış geliyor

Köyde ilginç gelenek: Çoğunun haberi yok, gelince öğreniyorlar

Köyde ilginç gelenek: Çoğunun haberi yok, gelince öğreniyorlar

İstanbul’da 'meteor düştü' iddiası: Görüntüler heyecana yol açtı

İstanbul’da 'meteor düştü' iddiası: Görüntüler heyecana yol açtı

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Uzaylılarla ilk temas! Varlıkları 28 gün içinde kanıtlanabilir

Musk duyurdu: 'Kafes dövüşünü' canlı yayınlayacak

Musk duyurdu: 'Kafes dövüşünü' canlı yayınlayacak

Rakamlar çok yüksek: Türkler Instagram'da aylık 21 saat vakit geçiriyor

Rakamlar çok yüksek: Türkler Instagram'da aylık 21 saat vakit geçiriyor