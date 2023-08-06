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2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sabah oturumu başladı. Adaylara 75 soru için 120 dakika süre verilirken, 2023-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erecek.

Ekleme: 6.08.2023 - 10:41 Güncelleme: 6.08.2023 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sabah oturumu başladı.

Adayların uzun zamandır beklediği ve temmuz ayında ter döktüğü sınavın son oturumuyla birlikte adaylar, sonuçları beklemeye başlayacak.

75 soru için 120 dakika
Sınavdan 15 dakika önce adayların binalara alınmasının ardından 10.15'te başlayan oturum kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.

Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenliği testlerinde ise adayların 75 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanındı. 2023-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erecek.

Diğer oturum öğleden sonra
ÖABT'nin öğleden sonra yapılacak İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.
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