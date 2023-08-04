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Beyaz Gazete
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Koalisyonda ipler koptu! CHP’li o isim ortakları topa tuttu: Siyasi nankörlük! Hesap sormamız gerekenlerle...

Koalisyon masası, seçimlerde hüsranı yaşadı. Yenilginin faturasını da birbirine yazdı… Bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyenler, bu kez sert açıklamalar yaptı. Meral Akşener “15 milletvekili istedik hayatımın en büyük hatasıydı” derken Ahmet Davutoğlu, “CHP son tercihimdi” ifadesini kullandı. İşte bu sözleri, ortaklığı karıştırdı. CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, canlı yayında koalisyonun küçük ortaklarını hedef aldı: Bu siyasi nankörlüktür. Hesap sormamız gerekenlerle ortak olduk!

Koalisyonda ipler koptu! CHP’li o isim ortakları topa tuttu: Siyasi nankörlük! Hesap sormamız gerekenlerle...
Ekleme: 4.08.2023 - 11:40 Güncelleme: 4.08.2023 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Koalisyonda ipler koptu! CHP’li o isim ortakları topa tuttu: Siyasi nankörlük! Hesap sormamız gerekenlerle...
Cumhuriyet Halk Partisi, 8'li koalisyonu topladı. Birbirine benzemeyen 8 partiyle Türkiye'yi yönetme hevesine kapıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayı olabilmek için ortaklık yaptığı her partiye milletvekili ve bakanlık dağıttı. Ancak koalisyon 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir yenilgi aldı.

Birleşerek kazanacağız diyen, her fırsatta el ele tutuşup beraberlik mesajı veren 8'li koalisyonda adeta savaş çıktı… Türkiye'yi yönetmek isteyen ortaklar, birbirini hedef aldı. Gizli protokollerin ve anlaşmaların ifşa olduğu koalisyon masası dağıldı…

Koalisyonda ipler koptu! CHP’li o isim ortakları topa tuttu: Siyasi nankörlük! Hesap sormamız gerekenlerle...
Koalisyonda ipler koptu! CHP’li o isim ortakları topa tuttu: Siyasi nankörlük! Hesap sormamız gerekenlerle...

Seçim dönemi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren, hatta CHP listeleri sayesinde Meclis'e giren küçük ortaklar bile sert açıklamalar yaptı. Meral Akşener '15 milletvekili istedik hayatımın en büyük hatasıydı' diyerek sert çıktı. Ali Babacan, 'Bizim teşkilatın yarısı CHP'ye oy vermek istemiyor' diye dert yandı. Son olarak Ahmet Davutoğlu, 'CHP son tercihimdi' diyerek seçmeni kızdırdı.

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, dün akşam katıldığı canlı yayında ittifak ortaklarını hedef aldı.

Koalisyonda ipler koptu! CHP’li o isim ortakları topa tuttu: Siyasi nankörlük! Hesap sormamız gerekenlerle...

'Siyaseten hesap sormamız gerekenlerle ortak olduk' diyerek hem ortaklara hem de destek verdiği CHP'ye tepki gösteren Yarkadaş, 'Ahmet Davutoğlu çıktı 'ben teyzeme oy verdirtemiyorum' dedi. Babacan çıktı 'bizim teşkilatın yarısı CHP'ye oy vermek istemiyor' dedi. Akşener çıktı 1 yıl boyunca sistemli biçimde Kemal Bey'in aleyhine kampanya yaptı. CHP sanki ayıplı bir malmış gibi 'biz mecburiyetten ortak olduk. Aslında istemiyorduk' diyerek o insanların gönüllerinin kırılmasına da vesile oldu. Bu siyasi nankörlüktür' ifadesini kullandı.

Koalisyonda ipler koptu! CHP’li o isim ortakları topa tuttu: Siyasi nankörlük! Hesap sormamız gerekenlerle...

Barış Yarkadaş, programa katılan Gelecek Partili Mustafa Gözel ile de canlı yayında tartıştı. Yarkadaş Ahmet Davutoğlu için 'pasif agresif' ifadelerini kullandı. Mustafa Gözel'in 'Siz kendi partiniz içindeki meseleleri Davutoğlu'nu suçlayarak kapatamazsınız' sözlerini ise şöyle yanıtladı: Bedavadan geldiniz 15 milletvekilliği aldınız!


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