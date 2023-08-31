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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kararsız muhafazakârlar' çıkışına tepki: Ayakkabı mağazası gibisiniz maşallah her numara var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kararsız muhafazakârlar, ‘ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’yla oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler" açıklamasına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "Ayakkabı mağazası gibisiniz maşallah her numara var. Bahsettiğiniz seçmen grubu, sizin ülkeyi yönetebileceğinize inanmadığı için size oy vermedi. Yazık ettiniz ülkemizin 5 yılına daha." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kararsız muhafazakârlar' çıkışına tepki: Ayakkabı mağazası gibisiniz maşallah her numara var
Ekleme: 31.08.2023 - 11:34 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kararsız muhafazakârlar' çıkışına tepki: Ayakkabı mağazası gibisiniz maşallah her numara var
Seçim yenilgisinin ardından istifa çağrılarına maruz kalan ve ittifak ortakları ile arası bozulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, ‘kamuoyuna açık özeleştiri yapmamalarının bir eksiklik olduğunu’ söyledi.

"Eski günlere dönebiliriz diye korktular"

Posta’dan Oray Çalışlar’a konuşan Kılıçdaroğlu, “Kararsız muhafazakârlar, ‘ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’yla oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler” dedi.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kararsız muhafazakârlar' çıkışına tepki: Ayakkabı mağazası gibisiniz maşallah her numara var

Özcan: Siz hiçbir zaman ulusalcı olmadınız

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine eski CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, ayakkabı mağazası gibisiniz maşallah, her numara var. Yeni bahane de Ulusalcılar (Türk Milliyetçileri) tekrar gelir diye ona oy vermemişler. Siz hiçbir zaman ulusalcı olmadınız, yanınızda Türk Milliyetçilerini, Atatürkçüleri barındırmadınız.
Bahsettiğiniz seçmen grubu, sizin ülkeyi yönetebileceğinize inanmadığı için size oy vermedi. Yazık ettiniz ülkemizin 5 yılına daha"
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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kararsız muhafazakârlar' çıkışına tepki: Ayakkabı mağazası gibisiniz maşallah her numara var
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