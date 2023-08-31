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Mili insansız su altı aracının ilk görevi belli oldu!

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz: "İlk aşamada hedefimiz mayın tespit ve imhasında kullanabileceğimiz bir insansız otonom su altı araç geliştirebilmek. En geç 2024 başında prototipimiz hazır hale gelecek diye bekliyoruz" dedi.

Ekleme: 31.08.2023 - 12:54 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Mili insansız su altı aracının ilk görevi belli oldu!
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen insansız su altı otonom aracın ilk görevi mayın tespiti ve imhası olacak.

STM, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu ve Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te insansız hava aracı sistemlerini ve deniz platformlarını sergiledi.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, 'IDEF'23'te duyurdukları insansız su altı otonom aracının çok hızlı ilerlediğini söyledi. Bu yıl sonu veya gelecek sene başında prototipin tamamen ortaya çıkacağını belirten Güleryüz, 'Bu platformla amacımız yapılabilirliği bir şekilde ortaya koymak.

Onun üzerine ihtiyaçlara yönelik farklı altyapılar yapmaya, görev tanımlarını çok fazla değiştirebileceğimiz altyapıları oluşturmaya çalışıyoruz. İlk aşamada hedefimiz aslında mayın tespit ve imhasında kullanabileceğimiz bir insansız otonom su altı araç geliştirebilmek. En geç 2024 başından sonra prototipimiz hazır hale gelecek diye bekliyoruz.' dedi.

Mili insansız su altı aracının ilk görevi belli oldu!

İLK KÜÇÜK BOYUTLU İILLİ DENİZALTI PROJESİ
Özgür Güleryüz, Türkiye'nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500'e ilişkin sorular üzerine, bir süredir mukavim tekne üretimlerini sürdürdüklerini ve belli parçaları, blokları birleştirme aşamasına geldiklerini dile getirdi.

Yakın zamanda önemli bir tanıtım yapmayı da planladıklarını, bu etkinlikte şu ana kadar yaptıklarını ve yol haritalarını kamuoyuyla paylaşmayı amaçladıklarını bildiren Güleryüz, şunları kaydetti:

'STM500 bizi en fazla heyecanlandıran proje. Ülkemizin gurur duyacağı bu proje, 'milli denizaltı' konusundaki ilk adımımız olacak. Adım adım o konuda da ülkemiz dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelecek diye düşünüyoruz. Çalışmalar çok yoğun şekilde devam ediyor.

Takdir edersiniz ki bir denizaltı inşa edebilmek aylar mertebesinde gerçekleştirilebilecek bir durum değil ve ilk sefer ürettiğiniz bir ürün. Orada da çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam ediyor ve şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadan belli aşamalara getirdik STM500'ü.'

Mili insansız su altı aracının ilk görevi belli oldu!

MİLLİ FIRKATEYNİN TESLİMATINDA GERİ SAYIM
Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un (F-515) teslimat hazırlıklarına ilişkin soruya cevap veren Güleryüz, Cumhuriyet'in 100. yılında İ sınıfı fırkateyni Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi.

Güleryüz, 'Teslim edeceğimiz kesin, sadece törenin ne zaman yapılacağı hususları değerlendiriliyor. Testler son derece başarılı geçiyor. Oradaki en büyük sıkıntı, İ sınıfında artık yerlileştirilebilecek bütün sistemler azami ölçüde yerlileştiriliyor. Yeni sistemler var daha önce korvetlerimizde olmayan.

Onların testleri zaman alabilir diye bir beklenti vardı. Umduğumuzdan da başarılı şekilde ilerliyoruz testlerde. Bu sene içinde mutlaka teslim edeceğiz. Sadece üst makamlardan takvim bekliyoruz.' diye konuştu.
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