Ege ve Akdeniz mesajı! MSB kaynakları: TSK, KKTC'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam etmektedir

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, ülkemize yönelik tüm tehdit ve tehlikelere karşı proaktif ve kesintisiz bir şekilde başarıyla icra edilen operasyonlar ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile; etkisiz hâle getirilmiştir. 38.489'a ulaşmıştır.Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekâtı'nda bugüne kadar 600 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.336 silah ve 667.547 mühimmat ele geçirilmiş, 2.192 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 640 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir.Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakârlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiş ve yıllardır milletimizin başına musallat olan terör belasını defetmede önemli bir aşamaya gelinmiştir.Kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir.Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 474 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 30'u FETÖ mensubu olmak üzere 37'si terör örgütü üyesidir. 4.291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5.756'ya yükselmiş, yakalanan şahıslardan 285'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 417 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 145.697 olmuştur.Ayrıca, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda ise 54 kilogramı son bir haftada olmak üzere toplam 4 bin 857 kilogram uyuşturucu ile 1.911 adet hap ele geçirilmiştir.Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir.Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir.Nitekim bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 96 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 31'i son bir haftada olmak üzere 840 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Ege ve Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam etmektedir.Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir.Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ada'daki durumudur.Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz.26 Ağustos'ta Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz.Müslümanlara, İslam âlemine ve tüm insanlığın ortak değerlerine yönelik tehdit oluşturan ve daha önce de benzerleri yaşanan bu tarz nefret eylemleri Kıbrıs'taki iki devletli çözüm vizyonunun ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir.Değerli Basın Mensupları,Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan kahraman Mehmetçik; küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, aynı zamanda eğitim / tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda,- 24 Ağustos'ta NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eşgüdümlü yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava Füze Savunması faaliyetine Hava Kuvvetlerimiz tarafından katılım sağlanmış,- 25 Ağustos'ta NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında F-16 uçaklarımız, Havadan İhbar Kontrol uçağımız ve NATO AWACS uçağının katılımı ile ortak eğitim uçuşu,- 29 Ağustos'ta ise Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından görev icra edilmiştir.Ayrıca, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2'de görevli Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru FGS FRANKFURT AM MAIN, 24-27 Ağustos tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirmiştir.Yine, USS Gerald R.Ford Uçak Gemisi Görev Grubu ile TCG ANADOLU, TCG GÖKSU ve TCG GEDİZ arasında, Doğu Akdeniz'de icra edilen ikili eğitimler sonrası 26-29 Ağustos tarihleri arasında Görev Grubu tarafından Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilmiştir.Sayın Bakanımız tarafından Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt/Muş'ta gerçekleşen törenlerin ardından Azerbaycan'a resmî bir ziyaret gerçekleştirilmiş; Azerbaycan Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşmelerin yanı sıra çeşitli ziyaretlerde bulunulmuştur.Ayrıca, Genelkurmay Başkanımız Sayın Orgeneral Metin GÜRAK da, görevine başlamasının ardından ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirmiş; müteakiben Azerbaycan'a da bir ziyaret gerçekleştirerek çeşitli temaslarda bulunmuştur.Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında ve onlarla tek yürek olmaya devam edeceğimizin vurgulandığı ziyaretler sonrası Azerbaycan Savunma Bakanı Sayın Orgeneral Zakir HASANOV da dün itibarıyla ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirmekte olup Sayın Bakanımızla ikili görüşmelerin yanı sıra 30 Ağustos etkinlikleri, mezuniyet törenleri ile TEKNOFES'te katılım sağlamaktadır.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80'lere ulaşan ve bu alanda marka hâline gelen savunma sanayi ürünlerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır.Bu kapsamda; çeşitli cins ve miktarda harp silah ve araç gereçleri Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine dâhil edilmektedir.Son olarak Kara Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan 'Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu (K/M) Fırtına Obüs Tedariki Projesi' kapsamında, 2023 yılında teslim edilmesi planlanan 4 obüsten 2'sinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, 25 Ağustos'ta envantere alınmıştır.Ayrıca, dün itibarıyla 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Etimesgut'ta başlayan TEKNOFEST 2023 Ankara'ya; Millî Savunma Bakanlığı standı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları dâhil çeşitli hava araçları ve askerî bandonun yanı sıra Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve ASFAT ile katılım sağlanmaktadır. Millî Savunma Bakanlığı stantlarına gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek de aralıksız sürdürülmektedir.Bu çerçevede, Silahlı Kuvvetlerimize ait helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 1.335 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir.Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler ve destek faaliyetleri sürdürülmektedir.Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Sancak Devir Teslim ve Diploma Alma Törenleri 30 Ağustos'ta icra edilmiştir.Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu ile Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarının mezuniyet törenleri ise bugün icra edilecektir.2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarından, 17 dost ve müttefik ülkeden 154 subay ve astsubay da mezun olmuştur.Ayrıca, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca eğitimleri tamamlanan 99 subay ve 32 astsubay öğrenci için Anadolu Kışlası/Somali'de mezuniyet töreni icra edilmiştir.Mezuniyetlerin, personelimiz ve aileleri başta olmak üzere ülkemiz ile dost ve müttefik ülkelere hayırlı olmasını diliyoruz.Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan, mazisi zaferlerle dolu kahraman ordumuz; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek, dünyanın en güçlü ve en güvenilir orduları arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecek