Cemal Toktaş 'Sübhaneke' duasıyla alay etti! TRT dizisinde oynayan oyuncuya sosyal medyadan tepki yağdı

Sözde sanat camiasının sistematik hale getirdiği İslami değerlere karşı saldırılara bir yenisi daha eklendi.Son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Hay Sultan dizisinde rol alan Cemal Toktaş'ın bu skandal hareketleri sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.Toktaş'ın tepkilere neden görüntüsünde yanındaki iki kişi ile birlikte Sübhaneke duasıyla dalga geçerek haç işareti çıkardığı görülüyor.Dini duygularla alay edilmesine yoğun tepki gösteren vatandaşlar, olaya sosyal medyadan tepki gösterdi.Oyuncu Cemal Toktaş, ailesiyle beraber çektiği videoda 'Sübhaneke' duasıyla dalga geçti.Anne babasına da yazıklar olsun! Saygı yok! Edep yahu!Saygısızlığın hangi evresi oluyor bu?Müslümanlığa yapılan kaçıncı saygısızlık?Son olarak TRT'nin 'Tabii' platformundaki yapımlarda rol alan oyuncu Cemal Toktaş, çektiği bir videoda Sübhaneke duasını alaya alıp haç işareti yaptı."Adi Ş..refsizlerin ne kadar'da Hristiyan dinine karşı hayranlıkları varmış."14 Ocak 1983 doğumlu olan Cemal Toktaş, İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Oyunculuk hayatına 2003 yılında yayınlanan Evlat dizisi ile adım atmıştır.Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldığı "Kara Köpekler Havlarken" ile sinema hayatına başlangıç yapan Toktaş, Mahsun Kırmızıgül'ün "Güneşi Gördüm" filmindeki Kadri rolüyle de Sadri Alışık Ödülleri ve Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.Adını Sen Koy, Sıla, Doktorlar, Tövbeler Tövbesi, Böyle Bitmesin, Yılanların Öcü, Meryem ve Bizim Hikaye" dizilerinde yer alan Cemal Toktaş şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanan Vurgun dizisinde Turan karakterine hayat vermektedir. Kendisi gibi oyuncu olan Nergis Öztürk ile evli olan Toktaş'ın bir çocuğu bulunmaktadır.Toktaş, eşi Nergis Öztürk ile birlikte kurduğu Taşra Kabare'de Temizlik İşleri, Kel Şarkıcı, Ölüm Hastalığı, Düşperest ve Alacakaranlık Kuşağı adlı tiyatro ve kabare projelerinde rol aldı. Kel Şarkıcı, Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde en iyi kostüm tasarımı, Düşperest ise En İyi Müzikal-Müzikli Oyun ödüllerine layık görüldü. Sultana adlı kabare oyununda ise ile ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu.Cemal Toktaş'ın rol aldığı diziler:2019 – Vurgun (Turan)2018 – Bizim Hikaye (Ömer)2017 – Meryem (Oktay)2014 – Yılanların Öcü (Kara Bayram)2012-2014 – Böyle Bitmesin (Yusuf)2011 – Tövbeler Tövbesi (Mahir)2010 – Doktorlar (Ozan)2006 – Sıla (Azad)2004 – 24 Saat2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Mümtaz)2003 – Evlat (Barış)Cemal Toktaş'ın rol aldığı filmler:2014 – Köpek (Murat)2009 – Adını Sen Koy (Ilgaz)2009 – Güneşi Gördüm (Kadri)2009 – Kara Köpekler Havlarken (Selim)