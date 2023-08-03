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İstanbul’da flaş terör operasyonu: Hedeflerinde AVM ve ormanlar vardı! 11 gözaltı

İstanbul’da bir AVM içinde, şüphelinin kolundaki çantanın patlayarak alev alması üzerine polisler harekete geçti. Bölücü terör örgütü mensubu olan D.B. ve beraberindeki S.A. isimli şüpheli AVM'deki mağazalardan birine bırakmak üzere geldikleri esnada patlayıcı düzeneğin bilmedikleri bir nedenle infilak ettiğini itiraf etti. Ekiplerin çalışmasıyla 11 kişilik hücre deşifre edilirken Sultangazi Kent Ormanı'na yangın çıkarmak amacıyla 3 adet düzenek bıraktıkları tespit edildi.

Ekleme: 3.08.2023 - 17:25 Güncelleme: 3.08.2023 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da flaş terör operasyonu: Hedeflerinde AVM ve ormanlar vardı! 11 gözaltı
İstanbul'da bir AVM içinde, kolundaki çantanın patlayarak alev alması üzerine kendilerinden şüphelenilen D.B. ve beraberindeki S.A. isimli şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İSTANBUL'U KANA BULAYACAKLARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler; RODEM kod adıyla tanıdıkları Bölücü Terör Örgütü mensubu S.D.'nin yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, yurt dışındaki bir şüpheli ile irtibat halinde olduğunu, yurt dışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler aldırdıklarını ve S.D. isimli şüpheli ile Y.E. isimli kişi patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine vererek belirledikleri AVM'deki mağazalardan birine bırakmak üzere geldikleri esnada patlayıcı düzeneğin bilmedikleri bir nedenle infilak ettiğini söyledi.

BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler, Bahçelievler ilçesinde kaldıkları hücre evi tespit edildikten sonra yapılan operasyonel çalışma sonucu S.D, Y.E., M.Y., M.E.Y., Ç.K. ve Ö.G. isimli kişiler yakalandı. Hücre evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen; 3 kilo 250 gram piroteknik patlayıcı madde, 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek kibrit başı eczası, 2 kilo 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek sıvı kimyasal madde, 200 gram nevi belirsiz kristal madde, bir kilo 200 gram yanma etkisini arttırıcı jel yakıt, 36 adet anahtar sistemi olarak kullanılabilecek plastik parçalar, 180 adet zaman ayarlı anahtar sistemi olarak kullanılabilecek jel kapsül, 2 adet düzenek yapımında kullanılabilecek hızlı yapıştırıcı, 18 adet dış kap olarak kullanılabilecek boş sigara paketleri, cips kutuları ve küçük kaplar, 5 adet düzenekte kapsül içerisine asit doldurmak için kullanılabilecek enjektörler ele geçirildi.

ORMAN YANGINI ÇIKARACAKLARDI

Devam eden çalışmalarda; şüphelilerle beraber hareket ettikleri anlaşılan M.Y. ve Y.E. isimli kişilerle de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Sultangazi Kent Ormanına yangın çıkarmak amacıyla 3 adet düzenek bıraktıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda 3 adet kutu içerisine yerleştirilmiş yanıcı/patlayıcı madde düzeneği olduğu değerlendirilen malzemeler patlamadan ele geçirildi.

HÜCRE DEŞİFRE EDİLDİ: 11 GÖZALTI

Şüphelilerin para transferi konusunda yardımcı olduğu tespit edilen ve terörün finansmanı suçundan kaydı olan M.İ.Y. isimli kişi ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.
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