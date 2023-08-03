HDP yerel seçimlerin yol haritasını belirledi: Protokol ve ittifak şartı aranacak

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında bir protokol yapılmıştı.Kamuoyuna açıklanan protokolden daha fazlası olduğu ve iki isim arasında bakanlık pazarlığı yapıldığı ortaya çıkmıştı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'ndan kazanması durumunda 2 bakanlık ve MİT Müsteşarlığı'nın kendilerine verileceğini söyledi.Özdağ'ın sözlerine CHP'den yalanlama gelse de Kılıçdaroğlu anlaşmayı 'özel protokol' olarak tanımladı.Meydana gelen bu gelişme ise HDP'yi küplere bindirdi.HDP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın. Sadece kendin kazanmak için birleştirmek adına aslında siyaseti paramparça ettin." ifadelerini kullandı.Daha sonra parti içinden yapılan açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na örtülü bir şekilde eleştiriler dile getirildi.Yaşananların ardından HDP geçtiğimiz gün bir toplantı gerçekleştirdi.Yapılan toplantıda yerel seçimlere ilişkin yol haritası belirlendi.Yerel seçimlerin yol haritasını çıkaran HDP, bölge illerinin tamamında aday gösterme kararı aldı.Batı illerinde ise bazı büyükşehirlerde, çeşitli ilçe belediyeleri karşılığında aday gösterilmeyebileceği bildirilecek.Ancak bunun için çeşitli şartlar sıralanacak.Bu kapsamda HDP ile görüşmek isteyen partilerin resmi duyuru yapması istenecek.Ayrıca bir ittifakın kurulması durumunda HDP'nin de ittifakın içinde yer alması şartı koşulacak.Geçtiğimiz seçimlerde yapıldığı gibi HDP, bu sefer de ittifak görüşmelerine dahil edilmezse o kesimin adayını desteklemeyecek.Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında yapılan özel protokole atıf yapıldığı görülen kararda ise yerel seçimlerle ilgili olası anlaşmaların tamamı bir mutabakat metni ile yazılı hale getirilecek ve bu metin kamuoyu ile paylaşılacak.BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre toplantıda alınan bir diğer karar ise 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi HDP ile yan yana görülmek istemeyen partilerle ilgili olacak.HDP ile yan yana görüntü vermek istemeyen partilerle "aracılar vasıtası ile" de görüşülmeyecek, anlaşma yapılmayacak.Son olarak bu partilerin aday gösterdiği her yerde aday çıkarılacak.