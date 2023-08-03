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Hazır salçalardaki tehlike! Ünlü diyetisyen açıkladı

Diyetisyen Ersin Özdemir; hazır salçalardaki tehlikeye dikkat çekerek, içeriğinde 'kurtçuk ununun' kullanıldığını açıkladı.

Ekleme: 3.08.2023 - 11:57 Güncelleme: 3.08.2023 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Hazır salçalardaki tehlike! Ünlü diyetisyen açıkladı
Z Talk'un bu haftaki konuğu ünlü Diyetisyen Ersin Özdemir oldu.

Tuğba Akıncı'nın sorularını yanıtlayan Diyetisyen Ersin Özdemir, hazır salçalardaki tehlikeyi de gözler önüne serdi.

Özdemir, hazır salçalara raf ömrünün uzatılması ve kıvamının tutması için kurtçuk ununun ilave edildiğini açıkladı. Evde yapılan salçaların daha az saklanabildiğini çünkü doğal içerikli olduğuna dikkat çeken ünlü diyetisyen şu ifadeleri kullandı;

Hazır salçalardaki tehlike! Ünlü diyetisyen açıkladı

'ÇOK BÜYÜK BİR RİSK YARATIR'

'Teneke domates salçasında en büyük sıkıntı kurtçuk unu ilave ediliyor. Hem kurtçuk unu hem de E-120 kodu olarak geçen 'Karmin' yani böcek kalıntısı -kırmızı rengi vermek için- kullanılıyor. Kurtçuk unu çok büyük bir risk yaratır. Kurtçuk unu bir toksiktir. Peki neden kullanılıyor hazır domates salçalarında? Çünkü raf ömrünü uzatmak ve kıvam vermek için. Annenizin yaptığı salça ile market salçalarının tadı, rengi, kıvamı benziyor mu? Yaptığınız salçayı senelerce saklayabilir misiniz? Ama hazır salçalar raflarda senelerce duruyor.'
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