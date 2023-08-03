Esenyurt zanlıları hakkında son dakika gelişmesi
Esenyurt'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayi baskınına ilişkin 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Ne olmuştu?
Esenyurt’ta bir işyerinde yaşanan kan dondurucu olayda 4 kişi kurşun yağdırmış, Batuhan B. (20), Yunus Emre E. (24) hayatını kaybederken, Yusuf E. (21) ise yaralanmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, 4 zanlıyı ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişiyi gözaltına aldı.
Ne olmuştu?
Esenyurt’ta bir işyerinde yaşanan kan dondurucu olayda 4 kişi kurşun yağdırmış, Batuhan B. (20), Yunus Emre E. (24) hayatını kaybederken, Yusuf E. (21) ise yaralanmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, 4 zanlıyı ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişiyi gözaltına aldı.