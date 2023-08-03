Esenyurt saldırısında yeni gelişme! 3 isim hakkında karar

2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayisi baskınına ilişkin 8 şüpheliden silahı ateşleyen Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Esenyurt’ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayisi baskınına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden silahı ateşleyen Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer ifadelerinin alınmasının ardından, “nitelikli kasten öldürme” suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.Diğer şüphelilerin ise savcılık ifadeleri devam ediyor.