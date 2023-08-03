Bakan Göktaş, Japon mevkidaşı Masanobu ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Japonya Çocuk Politikaları ve Kadınların Güçlendirilmesinden Sorumlu Bakan Ogura Masanobu ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, G20 Kadınların Güçlendirilmesine Dair Bakanlar Konferansı nedeniyle bulunduğu Hindistan'da Japon mevkidaşı Masanobu ile görüştü. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'G20 Kadınların Güçlendirilmesine Dair Bakanlar Konferansı'nın ikinci gününde Japonya Çocuk Politikaları ve Kadınların Güçlendirilmesinden Sorumlu Bakanı Sayın Ogura Masanobu ile bir araya geldik. Kadın, çocuk ve aile politikalarımız ile ilgili karşılıklı deneyimlerimizi paylaştığımız görüşmenin G20 ülkelerinin politika üretme perspektiflerine katkı sağlayacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.