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Kırklareli’nde feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde otoban bağlantı yolu girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekleme: 28.08.2023 - 11:07 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Kırklareli’nde feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar varKırklareli'ndeki kaza, dün öğlen saatlerinde Pınarhisar ilçesi Meşelik mevkii otoban bağlantı yolu girişinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 59 AAD 211 plakalı İbrahim Çavuşlar idaresindeki otomobil ile 34 BOR 656 plakalı Şeyma Dillice yönetimindeki otomobil çarpıştı. Bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile otomobillerde bulunan Hatice, Yağız Atlas, Hatice Mira ile İlhan Dillice yaralandı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırklareli’nde feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
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