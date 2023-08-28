Aydın'da düzensiz göçmen hareketliliği! 29 kişi yakalandı

Güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor.Bir yandan yasa dışı geçişler engelleniyor, bir yandan da kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor.Son olarak göçmen hareketliliği Aydın'da yaşandı.Ekipler, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.İçerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.