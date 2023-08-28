Aydın'da düzensiz göçmen hareketliliği! 29 kişi yakalandı
Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen ihbarı üzerine harekete geçti. Durdurulan lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor.
Bir yandan yasa dışı geçişler engelleniyor, bir yandan da kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor.
Son olarak göçmen hareketliliği Aydın'da yaşandı.
Sahil güvenlik harekete geçti
Ekipler, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.
29 göçmen tespit edildi
İçerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.