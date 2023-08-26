Kocaeli'de feci kaza! 3 yaralı

D-100 Karayolu üzeri Körfez İlçesi 95 Evler sapağında, akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobilin henüz tam olarak öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerleri biçtiği, ardından yol ortasında bulunan direğe çarptığı o anlar, saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı.Araç sürücüsünün, D-100'den devam etmek ve yan yola gitmek arasında kararsız kalması sonucu yaşandığı tahmin edilen kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan 3 kişi, itfaiyenin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrası çevre hastanelere sevk edildi. Öte yandan kazaya karışan araç, olay yerine çağırılan kurtarıcı ile oto parka çekildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili sorutşruma başlattı.