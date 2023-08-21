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Bozkırın ortasında görüntülendi: Kilometrelerce uzanan 'gizli hayat'

Sivas Kangal ilçesinde bulunan Mancılık köyü yakınlarından geçen ve yerden bakıldığında normal bir akarsuyu andıran menderes drone ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntüsüyle etkileyici manzaralar sunan menderes 15 kilometreden fazla yol kat ederek Fırat nehrine dökülüyor.

Ekleme: 21.08.2023 - 15:13 Güncelleme: 21.08.2023 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Kangal ilçesine bağlı Mühürkulak köyünden doğarak, akarsu yatak eğiminin azalması, akarsuyun akış hızının ve aşındırma gücünün azalmasına sonrası oluşan menderes 15 kilometreden fazla yol kat ederek Fırat nehrine dökülüyor. Bölge halkı tarafından sulu tarımda da kullanılan ırmak havadan çekilen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sarı bozkırı adeta yeşillendiren ırmak doğa severlerin ilgisini çekiyor.'Çok güzel bir görüntüsü var'Mancılık Köyü Muhtarı Yalçın Dallıkavak, akarsuyun güzel bir görüntüsü olduğunu ifade ederek, “Arkamızdaki ırmağın doğuşu Mühürkulak köyünden geliyor. Armamızda da 15 kilometre bir yol var.

Bozkırın ortasında görüntülendi: Kilometrelerce uzanan 'gizli hayat'

Menderes oluşarak geliyor bu su. Buradan Hamal köyü, Hamal köyünden Tohma Çayına oradan da Fırat nehrine karışıyor.

Bozkırın ortasında görüntülendi: Kilometrelerce uzanan 'gizli hayat'

Çok güzel bir görüntüsü var. Bozkır, ortada da menderes akıyor” dedi.Köy sakinlerinden Rafet Özdemir ise, “Takriben 14 kilometre bir uzunluğa sahip. Bu esnada birkaç köy faydalanmaktadır. İnternetten haritalardan bakınca çok hoşumuza gidiyor. Bizim köyün üst tarafından da var bu menderes. Çok güzel muhteşem” dedi.

Bozkırın ortasında görüntülendi: Kilometrelerce uzanan 'gizli hayat'
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