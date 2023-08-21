Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli güreşçiler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ürdün’de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1’i altın, 1’i gümüş ve 5’i bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamlayan milli güreşçiler için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1'i altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamlayan milli güreşçileri yayımladığı mesajla kutladı.



Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Ürdün'ün Başkenti Amman'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1'i altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 7 madalya kazanan milli güreşçilerimizi kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."