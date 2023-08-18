  • USD: 27,06 - 27,11
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Eren Erdem de soluğu Merdan Yanardağ'ın yanında aldı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem, "Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

CHP'li Eren Erdem de soluğu Merdan Yanardağ'ın yanında aldı!
Ekleme: 18.08.2023 - 22:58 Güncelleme: 18.08.2023 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Eren Erdem de soluğu Merdan Yanardağ'ın yanında aldı!
CHP'nin fonladığı Tele 1'in genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz aylarda skandal açıklamalarda bulunmuştu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı 'filozof' ilan eden Yanardağ, bebek katiline övgüler düzmüştü.

Yanardağ, tepki çeken açıklamasında, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir"

PEHLİVAN MİT MENSUPLARINI İFŞA ETTİ

Şehit Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan da geçtiğimiz günlerde yeniden tutuklanmıştı.

EREN ERDEM'DEN PEŞ PEŞE ZİYARETLER!

İşte CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de ilk fırsatta soluğu terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ın yanında aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem, "Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

CHP HEYETİ ZİYARET ETMİŞTİ

CHP ise bebek katilini öven Merdan Yanardağ'a sahip çıkmıştı. CHP milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Yüksel Mansur Kılıç'tan oluşan heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmişti. Son olarak ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yanardağ'ı ziyaret etmişti.
CHP'li Eren Erdem de soluğu Merdan Yanardağ'ın yanında aldı!
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
BM Barış Gücü'nden Pile – Yiğitler yolu yapımına skandal müdahale: KKTC'den net mesaj! Geri dönüş yok
Japon basınından Türk İHA ve SİHA'larına övgü: Asimetrik savaşta en iyisi
İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor! Yine Kur'an-ı Kerim yakıldı: Bir kadın yangın södürücü tüple engel olmaya çalıştı
Yunan basınında Türk hava gücü paniği! Çarpıcı itiraflar: “Türkler galip gelecek...”
Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı
Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...
CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'
İmamoğlu'ndan sosyal medya fenomenlerine günlük 25 bin TL ödeme
HTS kayıtları ortaya çıkardı: Terör örgütü PKK'dan alçak talimat!
Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür
Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Kacır Togg teknoloji üssünde! Yüzde 90 oranına çıktı! '2024'te 2,5 katına çıkacak'
Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'
TSK'nın ilk kadın amiral Gökçen Fırat'a NATO'dan tebrik: Kritik öneme sahip...
Bakanlık ceza yağdırdı! Denetimler sıkılaşıyor...
CHP'li belediye demek zulüm demek! Hakan Han Özcan ortaya çıkardı, halk ekmek satış fiyatları...
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu: Başörtüsü ve ailenin korunması
Büyük İstanbul Otogarı'nda ürküten manzara
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

Instagram'dan sürpriz bir hamle: O özellik artık sesli olacak!

Instagram'dan sürpriz bir hamle: O özellik artık sesli olacak!

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı