CHP'li Eren Erdem de soluğu Merdan Yanardağ'ın yanında aldı!

CHP'nin fonladığı Tele 1'in genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz aylarda skandal açıklamalarda bulunmuştu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı 'filozof' ilan eden Yanardağ, bebek katiline övgüler düzmüştü.Yanardağ, tepki çeken açıklamasında, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:"Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir"Şehit Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan da geçtiğimiz günlerde yeniden tutuklanmıştı.İşte CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de ilk fırsatta soluğu terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ın yanında aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem, "Yaşadıkları haksızlık karşısında sonuna kadar yanlarındayız." ifadelerini kullandı.CHP ise bebek katilini öven Merdan Yanardağ'a sahip çıkmıştı. CHP milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Yüksel Mansur Kılıç'tan oluşan heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmişti. Son olarak ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yanardağ'ı ziyaret etmişti.