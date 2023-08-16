Uyuşturucu kaçakçılarına darbe: Gaziantep'te 29,5 kilo eroin ele geçirildi!
Gaziantep durdurulan bir tırın içinde, eğitimli köpek Onix tarafından yapılan arama sonucunda 29,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı sonrası hareket geçti.
Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüphe üzerine tır durdurdu.
Onix eroini buldu
Eğitimli köpek 'Onix' ile yapılan aramada, 29,5 kilo eroin ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, tır şoförünü de gözaltına aldı.