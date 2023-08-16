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Beyaz Gazete
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Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba açıklamalar geldi. Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk'ten hoşlanmadığını söyledi ve "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var." dedi.

Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var
Ekleme: 16.08.2023 - 00:23 Güncelleme: 16.08.2023 - 00:39 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var
CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki Genel Başkanlık tartışmaları sürerken bugün İmamoğlu 'İstanbul'a mühürlüyüm' diyerek bir nevi geri adım attı.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'den ihraç edilen ve Kılıçdaroğlu'na muhalifliğiyle bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan da çarpıcı açıklamalar geldi.

'İLK KEZ SÖYLÜYORUM'

Özcan 'İlk kez söylüyorum' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ten hoşlanmadığını ifade etti.

Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var

'KILIÇDAROĞLU'NUN İÇİNDE ATATÜRK'E KARŞI KİN VAR'

Özcan 'Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. Dersim'de bir harekat yapılıyor. Hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayanlar 'Dersim Katliamı' diyor. Bir bölgede ayaklanma olmuş, buna müdahale ediyorsun. Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum.' şeklinde konuştu.

Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var

'ATATÜRK'TEN HOŞLANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Özcan ayrıca 'Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum' diye ekledi.
Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var
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