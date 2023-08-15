Kocatepe Camii'nde skandal fotoğraf çekimi yapanlar serbest bırakıldı

Bilal Kısa isimli yönetmen ile Ezgi C. isimli kadın model, Kocatepe Camii'nde cami adabından uzak kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına aldı. Kısa tişört giyen ve verdiği pozlarda eteğini yukarıya çeken model başörtüsü, takke ve tesbihleri de aksesuar olarak kullandı.Cami içinde çekilen pozlar, sosyal medyada 'zıtların büyüsü' ifadesiyle paylaşıldı.Gelen tepkiler üzerine, Ankara Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'İlimiz Kocatepe Camiinde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında Valiliğimizce adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ezgi C. ile Bilal K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.2 şüpheli, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla, adli kontol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Nöbetçi 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarlan 2 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.Evde yapılan aramalarda ele geçirilen suç delillerine el konularak dijital materyallerine inceleme kararı verildi.İngilizce olarak yapılan paylaşımda, 'Beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin, eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tesbih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor' ifadeleri kullanıldı.Sanat adı altında İslam'ı hedef alan ikili, paylaşımın altına gelen yorumlarda da dini değerlerle alay etti.