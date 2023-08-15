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Beyaz Gazete
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İzmir merkezli PKK operasyonunda 32 gözaltı

İzmir merkezli 14 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 15.08.2023 - 12:44 Güncelleme: 15.08.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne finans sağladıkları MASAK ve HTS raporları ile tespit edilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. 5 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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