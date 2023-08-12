Firari FETÖ’cü 1.5 milyon TL değerinde döviz ile yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ankara emniyeti tarafından kurulan özel ekip, 7 yıldır firar olan Yargıtay Başkanlığından ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen Ankara’da yakalandı.Başkasına ait kimlik kullandığı firari Özmen, mali değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası euro, dolar, isveç frangı ile yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibinin yaptığı takip neticesinde 7 yıldır firar olan Yargıtay Başkanlığından ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen Ankara'da yakalandı.İhraç Tetkik Hakiminin bylock kullanıcısı ve aranma kaydının olduğu 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli olarak kılık ve adresini değiştirdiği, gizlilik kurallarına riayet ederek üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ve bu kimlikleri kullandığı tespit edildi.Firari Özmen'in üzerinde mali değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası euro, dolar, isveç frangı ve altın ele geçirildi. Yurtdışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.