Firari FETÖ’cü 1.5 milyon TL değerinde döviz ile yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ankara emniyeti tarafından kurulan özel ekip, 7 yıldır firar olan Yargıtay Başkanlığından ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen Ankara’da yakalandı.Başkasına ait kimlik kullandığı firari Özmen, mali değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası euro, dolar, isveç frangı ile yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibinin yaptığı takip neticesinde 7 yıldır firar olan Yargıtay Başkanlığından ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen Ankara'da yakalandı.
1.5 MİLYON TL DEĞERİNDE DÖVİZ İLE YAKALANDI
İhraç Tetkik Hakiminin bylock kullanıcısı ve aranma kaydının olduğu 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli olarak kılık ve adresini değiştirdiği, gizlilik kurallarına riayet ederek üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ve bu kimlikleri kullandığı tespit edildi.
Firari Özmen'in üzerinde mali değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası euro, dolar, isveç frangı ve altın ele geçirildi. Yurtdışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.