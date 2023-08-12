Adana'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesi Ceyhan yolunda İsmail Bıçakçı yönetimindeki otomobil ile Anıl Atıcı'nın kullandığı araç çarpıştı.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ramazan Çöktet, Doğan Kayran, Yunus Erbaş ve Gökay Şahan yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Anıl Atıcı kurtarılamadı.