Adana'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesi Ceyhan yolunda İsmail Bıçakçı yönetimindeki otomobil ile Anıl Atıcı'nın kullandığı araç çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ramazan Çöktet, Doğan Kayran, Yunus Erbaş ve Gökay Şahan yaralandı.
1 kişi yaşamını yitirdi
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Anıl Atıcı kurtarılamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ramazan Çöktet, Doğan Kayran, Yunus Erbaş ve Gökay Şahan yaralandı.
1 kişi yaşamını yitirdi
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Anıl Atıcı kurtarılamadı.