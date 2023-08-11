Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Rip akıntısı, özellikle Karadeniz sahillerinde denize girenleri tehdit ediyor.Hava sıcaklıkları düştüğünde artan dalgalarla birlikte akıntıya sürüklenme tehlikesi de daha fazla artıyor. Sakarya'nın kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kötü hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık kararları doğrultunda; bugün boğulma riski nedeniyle denize girilemeyecek.Cankurtaranlar vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyarırken, sahil güvenlik ve polis ekipleri de sahil bölgelerinde devriye görevi yapıyor.