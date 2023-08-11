  • USD: 27,00 - 27,05
  • EURO: 29,74 - 29,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri ve Maliye Bakanlığı'nın kredi musluğunu kısmasıyla birlikte otomobil fiyatları düştü. Zoraki aksesuar satışı bitti. Bazı bayiler sıfır araçta iskonto dahi uyguluyor. İkinci elde ise fiyatlar % 5 geriledi.

Ekleme: 11.08.2023 - 10:11 Güncelleme: 11.08.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor
SİPARİŞ İPTALLERİ VAR

Birinci el araç almak için aylar öncesinden sıraya giren vatandaşlara bayiler artık bir bir dönüş yapıyor. Ancak aradaki fiyat farkı nedeniyle sıraya girenler de siparişlerini iptal ediyor.

Örneğin mart ayında 1 milyon TL'lik aracın güncel fiyatı 1.5 milyon TL olunca özellikle bu işin ticaretini yapanlar aracı almaktan vazgeçiyor.

Çünkü tedbirler öncesinde bu farkı krediyle kapatıp aracı alıyor sonrasında da üstüne kâr koyarak satabiliyordu. Şimdi böyle bir satış yapma imkânı kalmadı. Son bir haftada sipariş iptalleri yüzde 15'i buldu.

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

AKSESUVAR SATIŞI BİTTİ

Birinci el araçlarda yaşanan bir diğer sorun da aksesuvar zorunluğuydu. Sıfır aracı alabilmek için bazı bayi ya da galeriler vatandaşa zorunlu aksesuvarlar satıyorlardı.

30 bin TL tutacak aksesuvarlarda araç sıkıntısı nedeniyle 150 bin lira isteniyor, vatandaştan adeta haraç kesiliyordu. Alınan tedbirlerin ardından yaşanan durgunlukla birlikte bu durum da da ortadan kalktı.

120 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Fiyatlarda yaşanan bu gerilemenin en temel sebebi Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler oldu. Hatırlanacağı üzere bakanlık fahiş artışların önüne geçmek için distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir pazarlamaya 1 Ocak 2024 yılına kadar kısıtlama getirdi.

Düzenlemeye aykırı ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası verileceğini bildirdi. Bakanlık ayrıca kayıt dışı ticaret ve ikinci el piyasasındaki haksız uygulamalar gibi olumsuz faktörleri ele almak için 6 bin kilometre ve 6 ay düzenlemesinin kapsamını 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzattı.

Denetimlere bireysel kullanıcıların da dahil edilmesi ve sıfırdan yüksek fiyatlı ilanların yasaklanması da araçlardaki fiyat artışlarının önüne geçti. Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre son denetimlerle birlikte usulsüzlüklere karşı toplamda 120 milyon TL para cezası kesildi.

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

Öte yandan Maliye Bakanlığı'nın kredilere yönelik sıkılaştırma adımları da araçlardaki fiyat artışını durduran bir başka etken oldu.

Bu kapsamda Merkez Bankası temmuz ayında seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları atarak taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine karar vermişti.

Ardından 1 Ağustos'ta da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredilerde sıkılaştırmaya gittiğini duyurdu.

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

FİYAT DÜŞÜŞÜ SÜREBİLİR

Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, otomobil sektörüne yönelik alınan tedbirlerin işe yaradığını belirterek, 'Araçta bekleme süresi nedeniyle fiyat farkı oluşuyordu.

Özellikle bu işin ticaretini yapanlar fiyat artsa da aracı alıyor, üzerine fark koyup satıyordu. Ancak araç başına 300 bin TL ceza ciddi bir caydırıcı etki yarattı. Hal böyle olunca otomobilde ihtiyacı olanlara sıra gelmeye başladı.

Şu anda birinci elde sipariş iptali yüzde 15'i buldu' dedi. İkinci el otomobillerde panik satışlarının olduğunu anlatan Karakaş, 'Şu anda fiyatlar yüzde 5 düştü ancak durgunluk devam ederse bu oranın yüzde 10'u göreceğini düşünüyoruz' diye konuştu.

Ümit Özlale'den yerel seçimler için net mesaj: Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu olumsuz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Yol haritasını açıkladı
CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla görevden alındığı ortaya çıktı
İstanbul'da ulaşıma zamlı tarifenin ilk günü: Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık
İBB'nin bina testi çürük çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli Disney’e ağzını açamadı: Bölüm başına bakın ne kadar alıyormuş!
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Dünyanın gözü Türkiye'de: Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu
Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti
Heykeltıraşlar işsiz kalacak: Heykel yapan robot
Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt!
Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han Yunan basınında! Adım adım bakın nasıl takip ediyorlar?
Milyonları ilgilendiren düzenleme! 6 adımlı vergi reformu
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Faik Öztrak’a patladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!
Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor
Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye çağrı: Ülke hayrına yerel seçimlerde komşu olalım
Kılıçdaroğlu'nun oyun alanı 'CHP'! Muhalif ses çıktıkça hıncını oradan alıyor
Malatya'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğü 5.3 olarak açıkladı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

O göl için kritik uyarı: Sakın girmeyin!

O göl için kritik uyarı: Sakın girmeyin!

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Perseid göktaşı yağmuru yarın başlıyor

Perseid göktaşı yağmuru yarın başlıyor