Haluk Bayraktar'dan Baykar satılıyor iddialarına açıklama

Breaking Defense'e açıklamalarda bulunan Haluk Bayraktar, BAYKAR'ın satıldığına yönelik iddiaları yanıtlayan Bayraktar, “BAYKAR'ın satıldığı ya da böyle bir sürecin devam ettiği doğru değildir. BAYKAR bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yoluna devam edecektir. Şirket yapımızda ve iş yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik olmayacaktır” dedi.