Bakan Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama: Tüm boş normlar açılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından öğretmenleri yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Bakan Tekin öğretmenlerin ikinci il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle bütün boş normlar açılarak yapılacağını duyurdu.