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Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter'ın adını ve logosunu X ile değiştirdi. Ardından San Fransisco'daki Market Street genel merkezinin çatısına devasa bir X logosu ekledi. Şehir inşaat departmanı, X'in yaydığı ışık nedeniyle kısa sürede 24 farklı şikayet aldı. San Francisco gökdelenindeki dev, parlak X işareti bölge sakinlerinin şikayeti sonrası kaldırıldı.

Ekleme: 1.08.2023 - 12:17 Güncelleme: 1.08.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı
Twitter'ın San Francisco'daki genel merkez binasının üzerindeki dev, parlak X logosu bölge sakinlerinin şikayetiyle kaldırıldı.

Sosyal medya şirketi Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın genel merkezdeki Twitter'ın logosunu 'X' ile değiştirmesinin yankıları sürüyor. San Francisco şehri Yapı Denetim Dairesi, bölge sakinlerinden izinsiz yapılan logo değişikliğine dair 24 şikayet dilekçesi aldığını açıkladı.

Yetkililer, halkın, 'X' logosunun güvenli olmadığı ve etrafa yaydığı ışık nedeniyle şikayet ettiğini kaydetti. Twitter'ın genel merkezindeki logo değişikliğine dair şikayetler ve izin tartışmaları sürerken, klasik 'kuş' logosu yerine konulan 'X' işareti kaldırıldı.

San Francisco şehir yönetimi, daha önce de Twitter'a 'verilen tabela iznini ihlal' gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Musk Twitter'ın logosunu değiştirmişti

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik 'kuş' logosunu 'X' harfi ile değiştirmişti. Twitter hesabının açıklamasına 'X.com' yazan Musk, 'X.com' adresinin artık 'twitter.com'a yönlendirdiğini açıklamıştı. ​​​​​​​ SpaceX ve Tesla'nın da sahibi Musk, Twitter'ı Ekim 2022'de satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı
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