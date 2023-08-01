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Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti

Yapmadığı projeleri kendi yapıyormuş gibi göstererek halkı kandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın oyunu AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından bozulunca tek bir yerden yönetildiği anlaşılan ve 3-5 takipçisi bulunan bot hesaplar Yavaş’ı kurtarmak için harekete geçti.

Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti
Ekleme: 1.08.2023 - 11:00 Güncelleme: 1.08.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından “4 buçuk yılda Ankara'ya değer takacak kaç tane proje yaptın” sorusu yöneltildi. Soruya cevap veremeyen Yavaş'ı kurtarmaya çalışan bot hesaplar da yaptıkları birbirinden ilginç yorumlarla “Bu kadarda olmaz” dedirtti.

Ankara'ya 4 buçuk yıllık hizmet süresi boyunca ne bir havuz ne bir kreş ne bir gençlik merkezi yapmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden önce yapılan kreş, gençlik merkezi ve havuzların tabelalarını değiştirerek, içerisinde ufak tefek değişiklikler yaparak “Burayı biz inşa ettik” demeye başladı. Yavaş'ın kendi döneminden önceki dönemlerde yapılan projeleri sahiplenmesi AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ortaya çıkarılırdı. Özcan tarafından oyunu bozulan Yavaş, köşeye sıkışınca Yavaş'ı kurtarmak için bot hesaplar 4 bir yandan harekete geçti.

Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın “4 buçuk yılda Ankara'ya ne yaptın” sorusuna cevap vermeyen CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yardımına bot hesaplar koştu. Sosyal medyada Yavaş'ı kurtarmaya çalışan bot hesaplar yaptıkları yorumlarla Yavaş gibi iş bilmez olduklarını gösterdi.

Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti

YAVAŞ'IN BECERİKSİZLİĞİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞTILAR

Yapmadığı projelerin tabelalarını değiştirerek “Biz yaptık” algısı oluşturmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından Yavaş'a “4 buçuk yıllık hizmet süren boyunca Ankara'ya ne yaptın” sorusu yöneltilirken söz konusu soruya cevap veremeyen Yavaş'ın imdadına sosyal medyadaki bot hesapları yetişti. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bot hesaplar, “Yavaş Ankara'ya havuz yapsa, halısaha yapsa, gençlik merkezi ve kreş yapsa ne olacak” ifadeleri ile Yavaş'ın beceriksizliğini örtmeye çalıştılar.

Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti

BOT HESAPLAR “PES” DEDİRTTİ

Yavaş'ı kurtarayım derken ilginç yorumlarda bulunan bot hesaplar “pes” dedirtti. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından AK Partili ilçe belediyelerinin projeleri kalem kalem sıralanırken yazılanı okumaktan aciz olan bot hesaplar “ilçe belediyeleri ne yapmış sayında bilelim” gibi yorumlar yaptı. Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;

Değişim Ankara isimli bir hesap, yaptığı paylaşımda Yavaş'ın belediyeyi soktuğu borcu ve tabelasını değiştirerek “Biz yaptık” dediği kreş diğer projeleri görmezden gelerek “17 köprülü kavşak, 50 yeşil alan, 18 kreş, 4 teknoloji merkezi, 400 kırmızı otobüs, 8000 öğrenci barınma, 400 kilometre asbestli boru değişimi, 4.5 milyar TL eski dönem borcu ödemesi, 6 Başkent Market, 34 bin çiftçiye destek, Başkent Kart” şeklinde paylaşım yaptı.

Mustafa Çil isimli bir başka hesap ise, “Asıl algı yapan sizsiniz girin bakalım belediyenin hesaplarına neler neler yapılmış 4.5 yılda” ifadelerini kullandı.

Karanlık Kuruldu Geceye isimli bir diğer bot hesapta, “Park, havuz vizyona bak. Hep yemece projeler.” diyerek Yavaş'ı kurtarmaya çalıştı.

Doğan Dilara kullanıcı adıyla paylaşım yapan bot hesap ise, “Siz önce tek çivi çakmadığınız Mamak'a hatta Keçiören'e bakin, Oraları da kaybedeceksiniz” ifadeleri ile algı oluşturmaya çalıştı.

Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti

Sibel Çeliker isimli başka bir bot hesapta Yavaş'ın hiçbir projesinden örnek vermeden, “El insaf ya başkanın bu kadar yaptığını görmezden gelmek nedir hiç mi utanmanız yok” şeklinde paylaşım yaptı.

Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti

Son Şeriat Bükücü ise Yavaş'ın 4 buçuk yılda kaderine terk ederek Ankaralılara çürümesini seyrettirdiği Ankapark'ı görmezden gelerek, “Dinozor borcu ödüyor adam ne yapsın” şeklinde ilginç bir paylaşım yaptı.

Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti

Yemece isimli bir bot hesap AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın AK Partili ilçe belediyelerinin yaptığı projeleri kalem kalem sıralamasına rağmen “İlçe belediyelerinin projeleri nelermiş peki anlat da bilelim” şeklinde paylaşım yaptı.

İzmirli Verda ise, “Keşke böyle mesnetsiz şeyler yapacağınıza önce bir araştırsaydınız.” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti

Dijital Mesihiniz isimli başka bir bot hesaptan ise, “Bildiğiniz anladığınız belediye projesi bu kadar. vizyon bu mu yani. 4 buçuk yılda sıfırdan kaç tane havuz, kaç tane park, kaç tane Ankara'ya değer katacak proje yaptın?' Bunlar mı belediyecilik hizmeti. Mansur Yavaş, Ankara ve Ankaralılar için bir değerdir.” şeklinde paylaşım yaptı.

Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti

Simitçi Adem de, “Hadi oradan yalancı yalakalar. Ankaralı gayet iyi biliyor onun yaptıklarını. Yürrüüü.” dedi.
Yahya Satır da Yavaş'ın belediyenin taşınmazlarını satışa çıkardığını unutarak, “En azından Ankara'yı parsel parsel satmamış.” ifadelerini kullandı.

Potpori isimli bir bot hesap da, “Ankara Sayın Mansur Yavaş ile nefes aldı, kendine yeni yeni geliyor. İçimiz son derece rahat”

Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti



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Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti
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