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Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi

Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi, Ankara’da ilk kez gerçekleştirilen, üniversite adaylarına yönelik “Tercih Destek Programı’na” ev sahipliği yaptı.

Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi
Ekleme: 1.08.2023 - 10:41 Güncelleme: 1.08.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı/Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Yücel Yılmaz, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çok sayıda akademisyen ve eğitimci, üniversite adaylarına destek olmak için “Önce Öğrenci Tercih Destek Programı”nda iki gün süren etkinlikte bir araya geldi.

 “Gençlere en uygun meslek iç dünyalarına ve yeteneklerine uygun olandır” mottosuyla hayata geçirilen programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Rekor sayıdaki başvuruların içinden seçilen bin öğrencinin katıldığı program, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Gençlerin kendileri için en doğru kararı vermeleri konusunda desteklendiği programda 20 PDR uzmanı, gençlere birebir danışmanlık hizmeti verdi. 6 salonda, alanında uzman hocalar örnek üniversite dersleri gerçekleştirdi, böylelikle gençler seçmeyi planladıkları bölümü deneyimleme şansı buldu.

Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi

Gençlerin duygusal eğilimi değerlendirilerek kendilerine uygun mesleğe yönlendirilen programda 50 mentör, öğrencilerin tüm süreçlerinde mihmandarlık yaparak, tercih listelerinin hazırlanmasına destek vererek üniversite hayatı ve akademi dünyası hakkında öğrencilere tecrübe aktarımında bulundu.

Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi

“GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

İlk günkü programda gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yıllar önce onlarla aynı yoldan geçmiş bir abileri olarak genç kardeşlerimizle deneyimlerimizi paylaştık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı unsuru olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde temel hedefimiz; fikirleri, iradesi, eylemleri ve azmiyle gençlerin omuzlarında yükselen bir Türkiye inşa etmektir. Gençlerimize inanıyor, onlara güveniyoruz.” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da “Türkiye Yüzyılı'nın mimarları, ülkemizin geleceği genç kardeşlerimizle tercih destek etkinliğinde buluştuk. Genç kardeşlerimize üniversite yolunda başarılar diliyorum. Rabbim bahtlarını açık eylesin, gönüllerinden geçen istedikleri bölümleri kazansınlar inşallah.” ifadelerini kullandı.

Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi

“KARŞILAŞTIĞINIZ SIKINTILARI DAĞ GİBİ GÖRMEYİN”

Programın ikinci gününde ise öğrencilerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kariyer sürecinde karşılaştığı engelleri gençlerle paylaştı. Bakan Göktaş, “Siz ne yaparsanız yapın çeşitli engellerle karşılaşacaksınız. Başörtülü olun veya olmayın, genç olun veya olmayın. Karşılaştığınız sıkıntıları dağ gibi görmeyin, karşınıza her zaman dikensiz gül bahçeleri çıkmaz. Önemli olan bunların nasıl üstesinden geleceğiniz, o yüzden bakış açınız çok çok kıymetli. Siz her şeyin üstesinden gelebilirsiniz, her sıkıntıya bu bakış açısıyla yaklaşın.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hayallerin peşinden koşmanın önemini vurgulayarak kendi hayat hikayesini anlattı.
Spor ve sosyal aktivitenin içinde olmanın kişiye kazandırdıklarından bahseden Bakan Bak, “Çevrenizdeki insanlara yardım ettiğinizde haz duyuyorsanız ve bunları arttırırsanız çok güçlü insansınız demektir. Çevrenizdeki insanlara dokunun. Bu noktada spor çok önemli bir sosyal olgudur. Bizim bakanlığımız sizin bakanlığınız. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Hayatta hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın.” tavsiyesinde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Yücel Yılmaz da konuşmacılar arasındaydı. Başkan Yılmaz, öğrencilik hayatından anılarını anlattı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan iki gün boyunca öğrencileri bir an olsun yalnız bırakmadı. Gençlerle fikir alışverişinde bulunan Ercan, “Gençlerimizin ‘keşke' demesini istemiyoruz, ‘iyi ki' demesini istiyoruz. Meslek hayatlarını bu iç rahatlığıyla devam ettirmelerini istiyoruz. Gençler bizim yarınımız, geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır.  O yüzden tercih destek programını çok önemsiyorum, gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi

TERCİH DESTEĞİ ALAN ÖĞRENCİLER UMUTLU

Tercih desteği alan Sena Beşiktaş, “İngilizce öğretmenliği okumak istiyorum, burada öğrendiğim bilgiler daha geniş bir perspektiften bakmamı sağladı. Yakın çevremde destek alabilecek kimsem yok, böylesi bir imkan beni çok mutlu etti.” yorumunda bulundu.

Sınıf öğretmeni olmak isteyen Beyza Beşiktaş ise  “Bölümü okuyan insanlar o bölüm hakkında bilgi veriyor, ufkumuzu açıyorlar. Tercihlerimize yardımcı oluyorlar. Sınıf öğretmenliği okumak istiyorum. Bölümün artı ve eksilerini konuşma fırsatı buldum. Bana çok faydası oldu, inşallah istediğim alanda başarılı olurum.” diye konuştu.

Programın kapanışında gençler çekiliş ve yarışmalarla da keyifli anlar yaşadı.

Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi
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Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi
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