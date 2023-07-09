Namaz kılma videosuyla tepki çeken özel güvenlik tutuklandı

Sosyal medyada dini değerleri hedef alan paylaşımlar, cezasız kalmıyor.Bu kez namaz kılma videosu dolaşıma girdi.Güvenlik görevlisi tarafından kaydedilen videoda, namaz kılıyormuş gibi yapan şahıs dini değerlerle dalga geçti.İlk olarak tekbir getirirken Atatürk'ü Ekber deyip Andımız'ı da sure gibi değiştiren kişi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Görüntüler tepki çekerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan D.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.,Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye götürüldü.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli D.Y.'nin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan bugün tutuklandığını bildirdi.