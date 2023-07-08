Sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden katliam: 50 yıllık çam ağaçlarını kestiler .

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in Bornova İlçesi Erzene Mahallesinde yeni bir ağaç katliamına daha imza attı. 50 yıllık ağaçlar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir bir kesildi.Sosyal medya hesabından ağaçların kesildiği görüntüleri paylaşan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, şu ifadeler yer verdi:'İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Bornova Erzene Mahallesindeki alanda 50 yıllık ağaçlar kesildi ve katledildi! Yaşadığım şehir adına çok üzgünüm. İzmir nefes alanlarını kaybetti. Bu katliamın sorumlusu sözde çevreci Tunç Soyer'dir!'Hızal'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.Sabah'ın haberine göre, paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.Çevreciler ağaç katliamının bir an önce durdurulmasını istedi.