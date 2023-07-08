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Kastamonu'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 8.07.2023 - 23:42 Güncelleme: 8.07.2023 - 23:43 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıKastamonu-Daday karayolu 1. kilometresinde, Hüseyin K. idaresindeki 34 BMS 422 plakalı otomobil ile Onur Ç. (24) yönetimindeki 37 TT 115 plakalı ticari taksi çarpıştı.

3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari taksi şarampole sürüklendi.

Kazada ticari taksi sürücüsü Onur Ç. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ahmet E. (64) ve Niyazi K. (56) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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