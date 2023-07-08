Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.Liderlerin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonrasında Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Kıymetli dostlumla yüz yüze görüşmemizi geçen yıl ağustos ayında gerçekleştirmiştik. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan güçlendi. Savaşın sona ermesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Bu savaşı reddettiğimizi kayda geçirdik. 2014'te Kırım'ın ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik. Dayanışmamızı yaptığımız yardımlarla sergiledik.Son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında ise İstanbul'da atılan imzayla Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyon ton tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan anlaşmanın yeniden uzatılmasını temenni ediyorum.Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barışa tekrar dönülmesi en samimi arzumuzdur. Hayatını kaybeden tüm Ukraynalılar için başsağlığı diliyorum. Savaşın sona ermesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz.Önümüzdeki ay Sayın Putin'in de ziyareti olacak. Esir mübadelesi bizim gündemimizin öncelikli konularındandır. Bunu Putin'e de ileteceğim.Tahıl Koridoru Anlaşmasını 2 yıla çıkarma gayretindeyiz.'Zelenskiy'nin açıklamaları ise şöyle:'Türkiye'nin Ukrayna'ya desteği için minnettarım. Ülkemiz için barış isteyen herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyeliğimize ilişkin sözleri beni ayrıca memnun etti. Karadeniz'de istikrarı sağlamamız lazım. Türkiye, Barış Planı kapsamında liderlik rolünü üstlenmeye hazır.Tüm dünya tahıl koridorunun işlemesini istiyor. Bizim de ortaklarımızla birlikte çalışmamız lazım ki Putin'in tavırlarına göre değişmemeli.'Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Türkiye'de yoğun bir günü geride bıraktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO zirvesini, güvenlik garantilerini, tahıl anlaşmasını, Ukrayna'nın yeniden inşasını ve şirketlerimiz arasındaki savunma anlaşmalarını ele aldık.' ifadelerini kullandı.