Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürüyor! 2015’ten bu yana 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk basın bilgilendirme toplantısında şu bilgileri paylaştı:Hudutlarda 7/24 nöbet sürerken son bir haftada tüm hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 şahıs yakalandı. 2 bin 561 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.1 Ocak'tan itibaren ise tüm hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 736 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 174'ü FETÖ mensubu olmak üzere 268'inin terörist olduğu tespit edildi. 118 bin 425 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecek.1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 19'u büyük, 301'i orta çaplı olmak üzere 320 operasyon icra edilerek 21'i son bir haftada olmak üzere 794 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil 38 bin137 terörist etkisiz hâle getirildi.Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vuruldu, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi.TSK'nın teröristler dışında hiçbir hedefi yoktur.Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetleri ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülüyor.Bu faaliyetler sonucu; 470 binden fazlası İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde döndü.Terör örgütlerinin; başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklerimize saldırı arayışları sürüyor.1 Ocak'tan itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 67 taciz ve saldırı gerçekleştirildi, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 588 terörist etkisiz hâle getirildi.Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.Muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde çok teferruatlı bir şekilde, tüm somut delilleriyle ortaya koyduğumuz gibi PKK=YPG olduğunu dile getiriyoruz. Bunların aralarında bir fark yoktur ve bu gerçek herkes tarafından anlaşılmalıdır. DEAŞ'la mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere, bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketi ve aynı dönemde Yunanistan'da gerçekleşen tren kazası ile başlayan olumlu gündemin devam etmesi, zaman zaman ortaya çıkan gerginliği artırıcı eylem ve söylemlere dönülmemesi her iki ülkenin de yararına olacaktır. Temennimiz; son aylarda ikili ilişkilerimizde yakaladığımız olumlu ivmenin önümüzdeki dönemde de devam etmesi, diyalog kanallarının açık tutulması, Türk ve Yunan halkının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır.Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ada'daki durumudur.Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz.Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Müşterek Koordinasyon Merkezindeki (MKM) çalışmalar planlı ve koordineli şekilde devam etmektedir.Hâlihazırda, 32 milyon tondan fazla tahıl, binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaşmıştır.Ülkemiz, Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.17 Temmuz'da süresi dolacak olan Tahıl Girişiminin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir.NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç'in; Finlandiya'da olduğu gibi Madrid Zirvesi'nde verilen taahhütlerini somut olarak yerine getirdiği, buna milletimiz ve meclisimiz ikna olduğu takdirde üyeliğine onay verilmemesi için bir neden bulunmadığını vurgulamakta yarar görüyoruz.Ancak bu olumlu tutumumuza rağmen, Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan Kur'an yakma eylemi, bu süreçteki çekincelerimizin ne kadar haklı olduğunun bir göstergesidir. Sözde 'ifade özgürlüğü' adı altında kutsal değerlerimize yönelik yapılan bu aşağılık saldırıyı kınıyoruz. Mevcut şartlar altında; bir kez daha hatırlatmak isteriz ki İsveç'in NATO üyeliği hususu yüce meclisimizin takdirindedir. Aynı zamanda bu husus kamuoyumuz tarafından da yakından takip edilmektedir.Bakanlığımızın tüm birimleri gerekli hassasiyeti göstererek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24 bin 195 personel ihraç edilmiştir. 363 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor.1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasında; 1 personel ihraç edildi, 446 personel göreve iade edildi, 199 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edildi.Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alım/temini için planlamalar yapılmış olup alım/temin faaliyetleri devam ediyor.Suriye ile bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı tarafından farklı formatta ve düzeylerde başlatılan görüşmeler devam ediyor.Yirmincisi 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana'da düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantılar kapsamında yayımlanan Ortak Bildiri'de taraflar; Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerine, Astana Süreci'nin Suriye meselesinin barışçı çözümünde öncü rolüne vurgu yaptı, sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı mücadeledeki kararlılıklarını kaydetti.Bölgede kalıcı barışın sağlanması amacımız doğrultusunda diyalog, temas ve koordinasyon çalışmalarına devam ediliyor.Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bedelli askerlik ücretine ilişkin soru üzerine, 2019 yılında askerlik sisteminde reform niteliğinde bir düzenleme yapılarak modern, esnek, öngörülebilir ve sürdürülebilir yeni bir askerlik sisteminin hayata geçirildiğini hatırlattı.Bu kapsamda bedelli askerlik uygulamasının da sürekli hale getirildiğini ifade eden kaynaklar, ücret konusunda bir tartışma olmaması için bedelli askerlik ücretindeki artışın memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini belirtti.Kaynaklar sistemin hayata geçirildiği 2019'dan bugüne kadar bedelli askerlik uygulamasına başvurunun sürekli arttığını da vurguladı.Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin soru üzerine de kaynaklar, 25 Nisan 2023'te Moskova'da Türkiye, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları görüşmesinin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyinde dörtlü ortak merkez kurulmasının gündeme geldiğini hatırlatan kaynaklar, sahadaki faaliyetlerin koordinasyonu ve her ülkenin askeri temsilcilerinin bulunacağı merkeze yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.Mehmetçiğin Kosova'daki çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, ülkede yaşanan gerginliğin ardından 65'inci Mekanize Piyade Tugayına bağlı iki bölüğün 2 Temmuz'da Kosova'da görevine başladığını belirtti.Mehmetçiğin barışı destekleme görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden kaynaklar, 'Şu ana kadar çalışmalarımız başarıyla devam ediyor, bir olumsuzluk söz konusu değil. Birliğimizin görevi eylül ayı başına kadar devam edecek' açıklamasında bulundu.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Basın Bilgilendirme Toplantısı sırasında gazetecilere bir sürpriz yaptı. Toplantının gerçekleştiği salona habersiz bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Güler, başka bir programa giderken selam vermek için geldiğini belirtti. Basının etkinliği ve toplumu aydınlatma gibi üstlendiği kritik görevlerle toplum hayatında son derece önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Güler, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla halkın doğru bilgiye ulaşması ve sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasında gerçeğin temsilcisi olarak basının büyük sorumluluklar üstlendiğine dikkati çekti.İletişim ve etkileşimin baş döndürücü bir hızla arttığı, dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle mücadelenin büyük önem taşıdığı günümüzde hakiki ve güvenilir bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha kıymetli hale geldiğine dikkati çeken Güler, 'Bu anlayışla Bakanlık olarak tüm faaliyetlerimizi büyük bir şeffaflık içinde icra ederken faaliyet alanlarımıza ve gelişmelere ilişkin kamuoyunu sizlerin aracılığıyla ilk elden bilgilendirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.Güler sözlerinin sonunda gazetecilere çalışmalarında başarı dileklerini ilettikten sonra salondan ayrıldı.