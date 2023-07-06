İnstagram çöktü mü? İnstagram neden akış yenilemiyor? İnstagram neden açılmıyor?

Dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, son saatlarda erişim sorunlarıyla kullanıcıları çileden çıkardı. Pek çok kullanıcı, uygulamada sorun yaşadığını bildiriyor. Peki Instagram çöktü mü?Bazı Instagram kullanıcıları, uygulamada ana sayfadaki akışın yenilenmediğini ve paylaşım yapılamadığına dair şikayetlerde bulunmaya başladı. Sorunun dünya genelinde olduğu ve bugünün tamamında yaşandığı söyleniyor.İnstagram girişinde ve ana sayfasında yaşanan sıkıntı bir süre sonra giderildi ve kullanıcılar hesaplarıan giriş yapmaya başladı.