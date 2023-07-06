İnstagram çöktü mü? İnstagram neden akış yenilemiyor? İnstagram neden açılmıyor?
Birçok kullanıcı sosyal medya platformu Instagram'a giriş yapmakta zorlandığını söylüyor. Peki İnstagram çöktü mü? İnstagram'da akış yenilenmiyor sorunu nedeniyle birçok kişi hesabına giremiyor. İşte İnstagram giriş yapılamıyor sorusunun cevabı...
Dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, son saatlarda erişim sorunlarıyla kullanıcıları çileden çıkardı. Pek çok kullanıcı, uygulamada sorun yaşadığını bildiriyor. Peki Instagram çöktü mü?
Instagram çöktü mü? Ana sayfa yenilenmiyor ve paylaşım yapılamıyor!
Bazı Instagram kullanıcıları, uygulamada ana sayfadaki akışın yenilenmediğini ve paylaşım yapılamadığına dair şikayetlerde bulunmaya başladı. Sorunun dünya genelinde olduğu ve bugünün tamamında yaşandığı söyleniyor.
SORUN GİDERİLDİ!
İnstagram girişinde ve ana sayfasında yaşanan sıkıntı bir süre sonra giderildi ve kullanıcılar hesaplarıan giriş yapmaya başladı.