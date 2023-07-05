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Ukrayna’da nükleer tehlike! Etki alanı Türkiye’ye ulaşabilir!

Rusya Ukrayna savaşında karşılıklı çatışmalar devam ederken, Kiev'den dünyayı korkutan bir açıklamada geldi. Kiev, Moskova'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik bir "terörist saldırı planladığı" suçlamasını yöneltti. Moskova suçlamaları reddederken, nükleer santralin patlaması ihtimalinde etki alanının genişliğini gösteren bir harita paniğe neden oldu.

Ekleme: 5.07.2023 - 12:54 Güncelleme: 5.07.2023 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna’da nükleer tehlike! Etki alanı Türkiye’ye ulaşabilir!Ukrayna Rusya arasında yaşanan gerilimde yeni bir panik başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rusların Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki güç ünitelerinin çatısına 'bombaya benzer' nesneler yerleştirdiğini söyledi.

Ukrayna’da nükleer tehlike! Etki alanı Türkiye’ye ulaşabilir!

Zelenski, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin bilgilerin Ukrayna istihbaratınca kendisine iletildiğini belirtti. Zelenski, 'İstihbaratımızdan aldığımız bilgiye göre Rus birlikleri Zaporijya Nükleer Santrali'nin bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen nesneler yerleştirdi. Belki de santrale yapılacak bir saldırıyı simüle etmek için. Belki de başka bir senaryoları vardır. Ancak her halükarda dünya, Zaporijya Nükleer Santraline yönelik tehlikenin tek kaynağının Rusya olduğunu, başka hiç kimse olmadığını görüyor' dedi.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Zelenski'nin açıklamalarının ardından, 'Bu da başka bir yalan. Biliyorsunuz orada sahada IAEA ile bir temas kuruldu. IAEA tarafından oldukça yüksek bir değerlendirme yapıldı. Her şeyi, görmek istedikleri her şeyi gördüler' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kanallarından paylaşılan bir bilgiye göre ise santralin yerleşkesinde ve yakındaki Enerhodar kentinde askeri devriye sayısının da giderek azaldığı ve tesiste kalan personele 'herhangi bir acil durumda' Ukrayna'yı suçlamalarının söylendiği ifade edildi.

TÜRKİYE DE TEHDİT ALTINDA

Sosyal medyada paylaşılan, Zaporijya Nükleer Santrali'nin patlaması sonrasında radyasyon hasarının yarı çapını gösteren bir harita ise paniğe neden oldu. Yayınlanan haritada, radyoaktif etkilerin yayılabileceği bölgeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Güneydoğu Ukrayna'da yer alan, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin patlarsa ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Ukrayna’da nükleer tehlike! Etki alanı Türkiye’ye ulaşabilir!

NELER YAŞANABİLİR?

Patlama sonucunda, nükleer reaktörde bulunan radyoaktif maddelerin atmosfere veya çevreye sızması meydana gelebilir. Büyük bir alanda toprak, su ve hava kirliliğine neden olması beklenen sızıntının ciddi sağlık sorunlarına da yol açabileceği biliniyor.

GELİŞMELERİ MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, Zaporijya'daki gelişmelerle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, 'Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca Emmanuel Macron'u Rus işgal birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nde tehlikeli provokasyonlara hazırlandığı konusunda uyardı. İki lider, santraldeki durumun yakından kontrol altında tutulması için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı' denildi.



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