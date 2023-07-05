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MTV'de yeni düzenleme: Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı

2023 yılı sonuna kadar tüm araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi iki katına çıktı. Bu kapsamda 2023 yılına mahsus ek MTV vergisi ödenecek.

Ekleme: 5.07.2023 - 13:35 Güncelleme: 5.07.2023 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
MTV'de yeni düzenleme: Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) düzenleme geldi.

Buna göre 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için MTV vergisi katına yükseltildi.

1 kereye mahsus ek ödeme
Bu kapsamda 2023'te bir kere olmak şartı ile ek MTV vergisi ödenecek. Ödenecek tutar, 2023 için belirlenen MTV kadar olacak.

En düşük MTV 438 TL oldu
Böylece 2023 için belirlenen vergi oranına göre en düşük MTV 16 yaş ve üstü 0-1300 cc hacimli araçlar için 219 Lira olarak belirlenmişti. Ek vergi ile en düşük MTV 2023'te toplam 438 TL'ye çıkmış oldu.

En yüksek MTV
En yüksek MTV ise matrahı 840 bin 700 lirayı aşan 1-3 yaş araçlarda 101 bin 153 TL'den 202 bin 306'ya çıktı.

Cumhurbaşkanı yetki kullanarak oranı düşürmüştü
Bu yıl belirlenen yeniden değerleme oranını yüzde 122,9 olmuştu.

Yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya azaltma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürmüştü.
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