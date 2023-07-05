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Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

Halk arasında Zehirli Uğur Böceği Örümceği olarak bilinen ve nadir rastlanılan “Esus Cinnaberinus” Denizli, Muğla, Elazığ, Aydın, Manisa, Aydın, Eskişehir, Bursa'dan sonra bu kez Manisa’nın Gördes ilçesinde görüldü. Peki, Zehirli Uğur Böceği Örümceği nedir? Zehirli Uğur Böceği Örümceği öldürür mü? Uğur Böceği Örümceği ısırırsa ne olur? Uğur Böceği Örümceği insana zarar verir mi? Ayrıntılar haberimizde...

Ekleme: 5.07.2023 - 13:34 Güncelleme: 5.07.2023 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor
Zehirli Uğur Böceği Örümceği nedir? Zehirli Uğur Böceği Örümceği öldürür mü? Uğur Böceği Örümceği ısırırsa ne olur? Uğur Böceği Örümceği insana zarar verir mi? Türkiye'de birçok ilde görülen ve sayıları her geçen gün artan Zehirli Uğur Böceği Örümceği bu kez de Manisa'nın Gördes ilçesinde görüldü.

Manisa'nın Göcek ilçesinde, Adnan Menderes Mahallesi Pazar Yeri üzerinde görülen böcek, emekli öğretmen Halil Altıntaş tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.

Altıntaş, 'Pazar alışverişinden eve dönerken pazar yeri üstünde elimde poşetler varken seri hızda giden örümcek gözüme takıldı. Fotoğrafını çekip pazar poşetimde bulunan dondurma kabına örümceği incelemek üzere aldım.

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

İnternet üzerinden araştırınca kırsal bölgelerde nadir görülen uğur böceği örümceği, Latincesi 'Esus Cinnaberinus' olduğunu görünce çok tedirgin oldum. Örümceği hemen doğal ortama saldım' dedi.

Gördes'te ilk defa zehirli uğur böceği örümceği görüldüğünü belirten Altıntaş, bu örümceğin Gördes ilçesine nasıl geldiğini çok merak ettiğini söyledi.

Zehirli uğur böceği türlerine çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor.

Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülüyor.

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

Avrupa'da, İngiltere'de, Güney Norveç ve kuzey İtalya'da görülen bu örümcekler Türkiye'de birçok ilde ortaya çıktı.

Zehri insanları etkileyebilen uğurböceği örümceğinin soktuğu yerde kısmi acı, ısı artışı, taşikardi (hızlı kalp atımı) ve baş ağrısı oluşabiliyor.

Zehirli Uğur Böceği Örümceği nedir?

Uğur böceği örümceği olarak da bilinen Eresus cinsi, zehirli olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Eresus sandaliatus, Eresidae familyasının Eresus cinsinden Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan zehirli örümcek türleri arasında yer almaktadır.

Uğur böceği örümceği cinsi, ekolojik açıdan oldukça muhafazakâr bir türdür. Erkekler uğur böceği desenli karnı olduğu için oldukça çekici; dişiler ise tekdüze siyah bir görünüme sahiptir. Dişi 10–16 mm, erkek ise 6–9 mm uzunluğundadır. Avrupa'da, İngiltere'de ,Güney Norveç'te ve kuzey İtalya'dayayılım gösterir. Bu tür, Türkiye'de görülmektedir.

Uğur Böceği Örümceği Zehirli mi? Isırırsa öldürür mü?

Günümüzde nesli tehlike altında bulunan Uğur Böceği Örümceği, kırsal alanlarda toprak içinde yaptıkları yuvada yaşamaktadır. Türün erkek örümceği bu renklere sahiptir. Zehri insanları etkileyebilir. Soktuğu yerde kısmi acı, ateş artışı, kalp atım hızında artış ve baş ağrısı oluşturabilir. Bu tür için ölüm vakası bildirilmemiştir.

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor
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