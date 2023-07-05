Can Ataklı kayışı iyice kopardı: 'Seçimleri yüzde 55'le muhalefet kazandı' iddiası
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan seçim hezimetini halen atlatamayan CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, şimdi de seçimleri muhalefetin kazandığını ancak sonuçların ters ilan edildiğini iddia etti.
CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde neredeyse tüm muhalefetin birleşerek aldığı ağır hezimeti hala atlatamadı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan CHP yandaşı gazeteci, seçimlere ilişkin şaşkına çeviren sözler sarf etti.
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'Muhalefet 55-45 kazandı'
Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olduğu 28 Mayıs seçimlerini muhalefetin kazandığını iddia etti. Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun bile kabul ettiği seçim yenilgisine ilişkin 'Muhalefet bana göre kazandı. 55-45 gibi, 53-47 olur, 52-48 olur o kadar detayını bilemem ama muhalefetin kazandığına ama seçimlerin ters ilan edildiğine ben sonuna kadar inanıyorum. Bu gerçek eninde sonunda ortaya çıkar. Bir gün birileri mutlaka bu gerçeği ortaya çıkaracak.' ifadelerini kullandı.