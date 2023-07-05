Bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

CHP tarafından fonlanan Tele1’in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayın esnasında bir skandala imza attı.Bebek katili olarak nitelendirilen terörist başı Abdullah Öcalan’a, övgüler yağdırıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrasında harekete geçtiYanardağ hakkında, PKK/KCK terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle “Suçu ve suçluyu övme, “terör örgütü propagandası yapmak suçlarından soruşturma başlatıldı.Soruşturmanın ardından Yanardağ gözaltına alındı.Buradan da adliyeye sevk edilen Merdan Yanardağ’ın tutukluluğu sürüyor.Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz edildiMerdan Yanardağ’ın avukatı, tutukluluğa itiraz etti.Dilekçede kararın Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğu, kaldırılması gerektiği vurgulandı.Edinilen son dakika bilgisine göre, Yanardağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz, İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.Mahkemenin gerekçe olarak gösterdiği gerekçe ise “kaçma şüphesi” olarak kaydedildi.