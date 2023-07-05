Ankara'da fabrikada patlama

Olay, İvedik Organize Sanayi Mahallesi’nde temizlik malzemeleri üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Fabrikada tankerden temizlik malzemeleri üretiminde kullanılan kimyasal maddenin boşaltımı sırasında patlama yaşandı. Tanker şoförü Vedat Türkay, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Türkay, ambulansla Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Fabrikanın işletmecisi Necati Kandemir, üzücü bir olay yaşadıklarını söyleyerek, "Tankerden ham maddeyi boşaltırken fabrikanın bahçe kısmında patlama oldu. Patlama esnasında yoğun bir duman ve ses ortaya çıkmış. Açık alanda olması büyük bir şanstı. Tanker şoförümüz yaralandı. Hayati bir tehlikesi yok" dedi.