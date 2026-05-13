Avrupa'dan Türk Savunma Sanayiine Dikkat Çeken İlgi! Belçaka'dan SİHA Hamlesi

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde, temaslarını sürdürdü.Kraliçe Mathilde'in ekibinde yer alan Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Türkiye'de birçok kanala röportaj verdi.Türkiye'nin savunma alanında ilerleme kaydettiğini söyleyen Bakan, 'Öğrenmemiz gereken çok şey var.' dedi.Türkiye'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiği silahlarına da yeşil ışık yakan Bakan Francken, şu anda yürüyen büyük bir İnsansız Hava Aracı ihale süreci olduğunu söyledi.CNN Türk'e konuşan ve 'Türkiye'den silahlı drone alacağınızı söyleyebilir miyiz?' sorusunu yanıtlayan Francken, 'Umarım. Kesinlikle... Mümkün olduğu zaman Türkiye ile birlikte çalışacağız veya savunma sanayiindeki başka teknolojiler konusunda iş birliği yapacağız.' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin NATO'nun en güçlü müttefiklerinden ve temel direklerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Francken, Türkiye'nin savunma alanındaki yatırımlarına dikkati çekti.Ülkesini de bu konuda eleştiren Bakan, Belçika'nın geçmişte savunma alanındaki yatırımları ihmal ettiğini söyledi.Francken, 'Türkiye'nin çok güçlü silahlı kuvvetleri ve çok fazla teknolojisi var. Türk teknoloji tesislerinde gördüklerimiz gerçekten akılalmazdı.Bizim de uyum sağlamamız, modernleşmemiz, yapay zekaya adapte olmamız ve Türkiye'den öğrenmemiz gerekiyor.' değerlendirmesinde bulundu.İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Francken, Belçika Kraliçesi'nin liderliğinde 500 girişimciyle birlikte Türkiye'ye geldiklerini ve bunun ülke tarihindeki en büyük ekonomik heyet olduğunu belirtti.Sağlık, biyoteknoloji, yeşil teknoloji, ilaç, havacılık ve lojistik gibi alanlarda çok yakın çalıştıklarını belirten Bakan, bu ziyaretler kapsamında toplam 60 yeni sözleşmeye imza atılacağını, bunun karşılıklı ticareti ve istihdamı büyük oranda artıracağını söyledi.