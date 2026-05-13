Avrupa Sahnesinde İsrail Krizi! Müzik Gecesinde Protestolar Damga Vurdu

Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision şarkı yarışması, protestoların gölgesinde başladı.70. kez düzenlenen yarışma, İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor.Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor.İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmişti.Tepkiler yalnızca yayıncılarla sınırlı değil. Bir tepki de Uluslararası Af Örgütü'nden geldi.İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğu belirtildi.Aralarında Brian Eno ve Massive Attack gibi isimlerin bulunduğu 1000'den fazla sanatçı, boykot çağrısı yapan açık mektuplara imza attı.2024 Eurovision birincisi Nemo da protesto amacıyla ödülünü iade edeceğini açıkladı.Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği yeni kurallar getirdi. Hükümetler ve üçüncü taraf destekli oy kampanyalarını yasakladı.Buna rağmen İsrail delegasyonu sosyal medyada 'İsrail için 10 kez oy verin' çağrısı yapan videolar yayımladı ve Avrupa Yayın Birliği tarafından resmi uyarı aldı.İlk yarı finalde 10. sırada sahneye çıkan İsrail'in temsilcisi Noam Bettan, seyircilerin tepkisiyle karşılaştı. Salonda bulunan izleyiciler, İsrailli şarkıcıyı protesto etti.'Soykırımı durdurun' seslerinin yükseldiği ve bu seslerin canlı yayına da yansıdığı yarışmada salonda bulunan bazı seyirciler, Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi.Üzerlerine 'Özgür Filistin' yazıları yazan, Filistin bayrakları çizen ve 'soykırımı durdurun' sloganı atan göstericiler, salondan zor kullanılarak çıkartıldı.Yarı final öncesinde de Viyana sokaklarında toplanan kalabalık, İsrail'in katılımına tepki gösterdi.Ayrıca Viyana genelinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.Moldova, İsveç, Hırvatistan, Yunanistan, Portekiz, Gürcistan, Finlandiya, Karadağ, Estonya, İsrail, Belçika, Litvanya, San Marino, Polonya, Sırbistan, yarı finalin ilk kısmında sahne aldı.15 ülkenin sahne aldığı ilk yarı finalde, oylama sonucu Yunanistan, Finlandiya, Belçika, İsveç, Moldova, İsrail, Sırbistan, Hırvatistan, Litvanya ve Polonya finale giderken Portekiz, Gürcistan, Karadağ, Estonya ve San Marino ise yarışmaya veda etti.Yarışmanın ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta, final ise 16 Mayıs'ta yapılacak.Bu arada İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler, yarı finali yayınlamayarak Filistin konulu yayın yaptı.Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etmek amacıyla 'Filistin için Birlik-Soykırıma Sahne Yok' başlıklı alternatif konser düzenlendi.Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV SLO) 'Filistin'in Sesleri' konulu yayın kapsamında Gazze'yi anlatan belgeseller gösterdi.