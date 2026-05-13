Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon! Soruşturmalar Büyüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha yapıldı.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı.Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı.20 Ağustos'ta ise aynı soruşturmada gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.Bugün sabah saatlerinde ise Antalya'da yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon daha düzenlendi.'Yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddialarıyla Antalya, Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alındı.Şehir dışında gözaltına alınan kişilerin de Antalya'ya getirileceği belirtildi.Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkında, tutuklu bulundukları Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davadaki yargılama devam ediyor.Ayrıca Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması da sürüyor.